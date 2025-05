Masacre de Villa Crespo: así encontró la policía la escena del crimen

Las imágenes de la escena del crimen fueron publicadas por la Agencia Noticias Argentinas y ante su alto contenido sensible fueron preservadas debido a su alto contenido sensible, y se ha decidido no publicar las fotos de los menores por respeto a las víctimas y sus familiares.

Según los investigadores, la disposición de los cuerpos ayuda a reconstruir la cronología de los hechos, que habrían ocurrido entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

En el pasillo , fue encontrado Ivo Seltzer, de 12 años. Su cuerpo fue hallado por la empleada doméstica al ingresar al departamento. El niño habría intentado escapar del ataque.

, fue encontrado Ivo Seltzer, de 12 años. Su cuerpo fue hallado por la empleada doméstica al ingresar al departamento. El niño habría intentado escapar del ataque. En el comedor , yacía Ian Seltzer, de 15 años. El adolescente habría sido atacado primero en su habitación, corrió herido y fue rematado en esa zona de la casa. Tenía múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la espalda.

, yacía Ian Seltzer, de 15 años. El adolescente habría sido atacado primero en su habitación, corrió herido y fue rematado en esa zona de la casa. Tenía múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la espalda. En el dormitorio matrimonial, estaba sin vida Adrián Seltzer, el padre, en su cama. Según se presume, habría estado dormido o sedado al momento del ataque, ya que no se encontraron signos de defensa. Recibió tres puñaladas en el pecho.

Las autoridades no pudieron establecer cuáles fueron las últimas comunicaciones de los miembros de la familia, ni si los menores asistieron a clases el día anterior al crimen.

Los investigadores levantaron de la escena del crimen un cuchillo con el que se habrían producido los ataques. Estaba en el cuarto matrimonial, pero creen que allí lo habría dejado la mujer después de apuñalarse en el corazón e ir hasta el baño.

Además, se secuestró otro cuchillo más que también habría sido usado en la masacre.

El fiscal César Troncoso, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, aguarda el informe preliminar de la policía para establecer cómo ocurrieron los hechos.