Masacre de Villa Crespo: el conmovedor video del padre y la vida de la mujer en las redes

El video forma parte de un registro audiovisual vinculado a una charla motivacional o presentación empresarial, en la que Seltzer hablaba ante cámara sobre sus valores personales y decisiones de vida. Era experto en el mercado de granos, había disertado en el Congreso Argentina Supermercado del Mundo en 2017.

Las imágenes, que se viralizaron tras el hecho, contrastan drásticamente con el desenlace trágico que tuvo lugar este miércoles en Aguirre 295.

En el video, Seltzer sostiene: “Esta es una foto de mi familia. Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo a la vida tenerla, haberla encontrado”.

Y agrega, con tono firme: “No corro riesgos que no quiera perder. No quiero perder a mi familia, por ende no la arriesgo. Me comporto como tengo que comportarme”.

La vida de Laura Leguizamón en redes sociales

Laura Leguizamón, la mujer señalada como quien habría asesinado a sus dos hijos y a su esposo y luego se suicidó en Villa Crespo, era una persona muy activa en sus redes sociales y en su cuenta de Instagram subía archivos de sus viajes y hasta contenido de causas resonantes del país como el crimen de la niña Kim Gómez.

Con casi 2500 publicaciones y más de 1600 seguidores, la última que realizó Leguizamón es un viaje que hizo en marzo de este año con sus dos hijos adolescentes y sus papás a Mar del Plata.

“Un Mar del (Plata) exprés. Se activó. Se canceló. Se cambió, se hizo lo que se pudo. Es lo que hay”, se lee en la descripción del carrusel de fotos.

Previo a esta publicación, subió dos reels de declaraciones de los papás de Kim, la niña asesinada por delincuentes en La Plata.

Sin embargo, uno de los contenidos que más resuenan en las últimas horas es la que hizo el 27 de febrero, donde presuntamente ya estaba bajo tratamiento psiquiátrico, y en la que está en un parque acuático en Mar del Plata.

“366 días al año con los chicos. 50 años. Y entera. Con sueño hace 15 años. Pero acá estoy. Firme junto al pueblo. Siempre les digo a mis hijos...Que bueno nací en Lanús y no me ahogo en un vaso de agua”, escribió Leguizamón.

Qué dice la carta que dejó la sospechosa

"Todo mal, muy perverso", es lo que llega a leerse de la carta que dejó la mujer sospechada de asesinar a cuchillazos a toda su familia en Villa Crespo, antes de quitarse la vida.

Según trascendió, sólo descifra algunas frases porque las letras "son muy dispares". “Todo mal, fue mucho. Los amo. Todo mal. Muy perverso”, habría llegado a escribir la presunta triple asesina.

“La carta que fue hallada en la cocina estaba escrita por alguien que no estaba en sus cabales”, ampliaron fuentes cercanas a la investigación.

La hermana de Laura había comentado a los investigadores que estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

Peritan el celular de la mujer

El celular de Laura Leguizamón es peritado para poder hallar elementos de importancia para la causa.

Mientras continúa la conmoción por la masacre en el barrio porteño de Villa Crespo, fuentes del caso le confirmaron que ya están peritando el celular de Leguizamón.

En la escena del crimen se secuestraron elementos de suma importancia como, por ejemplo, una hoja A4 con sangre que habría escrito la mujer, el celular y una notebook que estaba tirada en el piso.