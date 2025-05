Villa Crespo: quiénes eran los integrantes de la familia que apareció muerta

Los cuatro fallecidos fueron identificados como Bernardo Adrian Seltzer (53), Laura Fernanda Leguizamón (51), y sus hijos Ian (15) e Ivo (13).

Según fuentes del caso, Seltzer había nacido en la localidad bonaerense de Rivera, del partido Adolfo Alsina; era especialista en mercados y ventas de granos y en la década de 2000 había consolidado su patrimonio con el boom de la soja.

También se supo que en los últimos años se había volcado además a meterse en el rubro inmobiliario con inversiones en Paraguay.

image.png Bernardo Adrian Seltzer y Laura Fernanda Leguizamón.

De acuerdo con lo que se informó, Adrián y Laura estaban en pareja desde hace 18 años. La familia compartía en sus redes sociales publicaciones sobre sus vacaciones y momentos queridos. Hace tan solo dos meses, por ejemplo, ella había viajado junto a sus padres e hijos a Mar del Plata.

Los cuatro habían viajado a Uruguay, donde visitaron Montevideo y Colonia por el cumpleaños del padre de la familia, publicación sobre la que Laura había comentado que era la primera vez que sus hijos viajaban al país vecino y que ella y su marido ya lo conocían.

A fines del año pasado, el hijo menor de los Seltzer, Ivo, había egresado de la primaria de la Escuela ORT. La familia había participado de la ceremonia y sacado fotos, donde se los veía con una sonrisa con el Obelisco detrás. En otra imagen, se veía al niño junto con sus compañeros de colegio.

Mientras que no había denuncias previas en el matrimonio por hechos de violencia de género, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

image.png Bernardo Adrian Seltzer y Laura Fernanda Leguizamón, con sus dos hijos.

Detalles del horror en Villa Crespo

Fuentes policiales informaron que los damnificados fueron hallados por una empleada doméstica cuando arribó al inmueble situado en la calle Aguirre al 200. “Ella entró y encontró a uno de los hijos del matrimonio recostado sobre un charco de sangre en el suelo, cerca de la puerta de ingreso al departamento“, ampliaron las fuentes del caso.

Ante esto, los policías verificaron el departamento y hallaron a los cuatro fallecidos en “diferentes ambientes de la propiedad”: la mujer estaba en el baño, el hombre en un cuarto, uno de los chicos en el comedor y el otro, en el pasillo. La causa está a cargo de la División Homicidios, al tiempo que trabaja la Policía Científica para realizar los peritajes correspondientes.

De acuerdo al parte policial, se descarta que se trate de un hecho de intento de robo a raíz de que la trabajadora entró a la casa a las 13:30 con sus llaves y la puerta de ingreso no presentaba indicios de haber sido violentada. Todos presentaban manchas de sangre y no respondían a los llamados de los agentes. Cuando llegó el personal del SAME, se constató que todos estaban muertos.

El padre de la familia fue hallado con un cuchillo en una de sus manos, por lo que se sospecha que pudo haber matado a sus dos hijos y a su esposa para después suicidarse. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional, a cargo del fiscal Troncoso, interviene en la investigación.