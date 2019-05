El violento episodio ocurrió ayer por la tarde, cuando Andrés Gabrielli, un periodista de radio Nihuil y canal Siete, fue sorprendido por los hombres que lo golpearon con el arma.

El ataque le provocó un corte importante al comunicador, quien recibió asistencia médica y unos 30 puntos de sutura a la altura de la oreja, informaron fuentes policiales.

En tanto, el director General de la Policía, Roberto Munives, explicó a radio Nihuil que por el asalto al periodista había "cuatro detenidos" y confirmó que habían utilizado "un hacha" para lesionarlo.

A su vez, Gabrielli comentó en su programa radial que vio a "dos tipos que venían por la banquina en dirección a mí y dos que venían enfrente. Operan en banda".

"Cuando uno de los tipos me pega, le grita a los que están enfrente 'dale ahora', como esperando a que cayera", reveló el periodista y detalló que logró escapar a tiempo de sus atacantes. El periodista calificó a los asaltantes como "pirañas" porque, dijo, "no es que me iban a robar, me iban a liquidar".