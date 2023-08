Mendoza: comerciantes cerraron sus locales por las amenazas de saqueos

Ante los rumores de que varios comercios podían ser atacados este martes al mediodía, los dueños decidieron bajar las persianas en el microcentro de la Ciudad de Mendoza. El Ministerio de Seguridad aconsejó a los mendocinos no hacerse eco de falsos mensajes de WhatsApp. Hasta el momento no saqueos ni denuncias.

Los cierres preventivos se dieron principalmente en calle General Paz, Godoy Cruz e incluso en restaurantes de la peatonal Sarmiento, alertados por la Policía de Mendoza.

El Ministerio de Seguridad provincial desplegó fuerzas en distintos sectores de la provincia y confirmó que no se produjeron incidentes.

Así como falsos mensajes sobre saqueos inundaron los celulares de los mendocinos el sábado, este martes volvieron a viralizarse cadenas con advertencias sobre falsos ataques no solo a comercios sino también a colectivos.

Mendoza-policia.jpg La Policía de Mendoza se desplegó ante amenazas de saqueos que resultaron ser falsas. Archivo.

Ante la circulación de estos mensajes por WhatsApp, algunos colegios también decidieron cerrar los portones.

Varias cadenas de WhatsApp se replicaban a esa hora entre los dueños y empleados de los comercios. Y todas alertaban sobre lo mismo: los saqueos en el centro mendocino eran inminentes. Por ello, no había demasiadas alternativas: o cerraban las puertas y daban por finalizada la jornada laboral, o continuaban atendiendo con las persianas bajas. O, la más arriesgada, se la jugaban y seguían con las puertas abiertas de par en par.

Los mensajes hablaban de epicentros varios en la calle General Paz, San Juan e incluso en la Avenida San Martín.

“Es todo una locura lo que está pasando con WhatsApp. A un comerciante le llega una cadena, la reenvía y decide cerrar su comercio por miedo. Y todos los demás deciden cerrar, por las dudas. Después no sabemos si pasa algo o no pasa nada, pero hay que cerrar y no se puede trabajar. Es una locura lo que está pasando en este país”, repite, una y otra vez, Javier Mignani, dueño de la cadena de carnicerías que lleva su apellido.

Desde la gobernación desmintieron los saqueos

El ministro de Seguridad, Raúl Levrino confirmó en conferencia de prensa que durante la mañana no hubo ningún ataque ni a supermercados ni a colectivos, y le pidió a la sociedad no darle entidad a las falsas versiones que circulan por las redes.

"Estamos en la calle, estamos previniendo, estamos deteniendo y estamos mandando a toda esa gente al penal. Lo que queremos es transmitirle a la ciudadanía que la gran cantidad de los mensajes son falsos, nosotros estamos abocados a través de la investigación a cada situación, en cada una de las redes sociales, mensajes y audios, en función de detener a esas personas", aseguró Levrino.

"No se han producido saqueos, ni tenemos denuncias de micros, le pedimos a la gente que no le de importancia a eso que anda circulando por ahí, que busquen informarse por los canales oficiales", ratificó.

El funcionario atribuyó la psicosis generalizada, que generó por ejemplo el cierre de varios comercios del centro mendocino, se debe a que "lamentablemente estos delincuentes se aprovechan de esta situación difícil en lo económico con la intención de aterrorizar a la sociedad".

Según el ministro, en los 5 intentos de saqueos que hubo desde el sábado hasta este lunes, se abocaron a 2.500 efectivos y se han detenido a 60 personas.