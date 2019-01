Mendoza: vecinos lincharon a un ladrón y ¿lo mataron?

El ladrón, identificado como Cristian Bruna, de 35 años, ingresó el martes alrededor de las 21 horas a una vivienda ubicada en la calle Monteagudo al 2600, y junto con otro delincuente se llevó varios objetos de valor.

Cuando intentaron huir, los vecinos atraparon a Bruna y comenzaron a lincharlo, golpeándolo brutalmente hasta dejarlo inconsciente.

Al llegar los efectivos de la policía local, encontraron al malviviente agonizando en la calle. A su alrededor, se encontraban los objetos que presuntamente había sustraído de la casa. Cuando arribó la ambulancia, el hombre estaba muerto.

A pesar de que oficiales aseguraron que el asaltante murió a causa de los golpes recibidos, en horas de la mañana, el director de la Policía mendocina, Roberto Munives, expresó en Radio Mitre, que el ladrón sufrió una caída mientras emprendía la fuga y golpeó su cabeza contra el cordón de la calle.

Los hechos no son claros y el confuso episodio será aclarado con el informe del forense, el cual todavía no es recibido. Por ahora, el caso está caratulado como averiguación de muerte. "No se descarta un homicidio, pero se verá en las pericias", señaló Munives. La fiscal de homicidios a cargo deberá resolver si imputa a los vecinos por el asesinato del ladrón.

Según informaron fuentes policiales, el asaltante tenía antecedentes por robo simple y agravado desde 2002, amenazas, uso de armas de fuego y portación ilegal, entre otros; y hacía un año había salido de la cárcel.