Morón: balearon la casa del médico asesinado

Las imágenes del hecho quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la zona y en las mismas se puede observar como dos motochorros pasaron por el frente de la casa y dispararon contra ella.

La balacera ocurrió mientras los vecinos y familiares de la víctima colgaban carteles en los que pedían justicia por Cruz, ya que este domingo se cumple un mes del crimen.

motochorros.jpg

“No hay valor por la vida”, dijeron los allegados del médico luego de enterarse de lo sucedido. “Yo no estaba ahí en ese momento. Cuando mis sobrinas me reenviaron el video de las cámaras de seguridad, pude ver que no era que había otras personas, no fue para otra casa”, señaló Marcelina, la hermana de la víctima.

Tras ello, insistió: “todos podemos ser víctima de tales acciones de violencia y que en este caso se cobró la vida de mi hermano”.

Aunque la investigación siguió su recorrido rápidamente, los familiares desconfían de que se logre la justicia dado que episodios como los del pasado lunes los desalientan. “Nosotros fuimos a pedir a los testigos que hablen, que cuenten que vieron pasar a estas personas por la vereda, pero la gente no quiere declarar que vio a los delincuentes. Es un barrio de trabajadores, no se quieren meter porque tienen miedo”, lamentó Marcelina.

médico asesinado.webp

Sin embargo, los investigadores no descartan la hipótesis que indica que los delincuentes estaban escapando de la Policía y que dispararon para asustar. Los vecinos denuncian que es una zona liberada y hasta el momento los atacantes se encuentran prófugos.

Desde aquel trágico día, el fiscal Matías Rappazzo, de la UFI N°7 de la jurisdicción, comenzó una investigación contrarreloj para esclarecer el crimen.

El crimen del médico

Juan Carlos Cruz, un médico del Hospital Carrillo fue asesinado de un disparo en la cabeza en la tarde del jueves 10 de agosto, en la calle Lanús, entre Cartagena y Pérez, Morón.

La víctima, de 55 años, estaba sacando de su auto un aire acondicionado para llevarlo a la casa de su mamá cuando fue asaltado. Según informaron fuentes oficiales, los delincuentes se llevaron su auto, que apareció después en Rafael Castillo, partido de La Matanza.

Hasta el momento, hay tres adolescentes detenidos con prisión preventiva por la causa, que están imputados por el delito de “homicidio criminis causa, robo agravado por el uso de arma y tenencia ilegal de arma de guerra”.