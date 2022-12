Navidad: un adolescente jugaba con un arma y mató a su amigo

Maldonado se había juntado con amigos y conocidos a la vuelta de su casa, pero dentro del grupo había un adolescente que manipulaba un revólver calibre 32 que, por causas que se investigan, aunque por dichos de testigos podría haber sido de manera accidental, disparó el arma y el tiro impactó en la cabeza de Maldonado.

El joven fue llevado por su padre y otros familiares en un auto particular al hospital Bocalandro de la vecina localidad de Loma Hermosa, pero allí falleció al cabo de algunas horas por la gravedad de la herida que provocó el impacto de bala en la cabeza.

Osvaldo, el padre de Nahuel

"Fuimos a dormir (una siesta) porque habíamos comido, vino un chico corriendo, entró a casa y dijo que había pasado algo con uno de los chicos. Era mi hijo, Nahuel", relató Osvaldo, el padre de la victima.

"Ya mi hijo estaba tirado en la vereda, con un tiro en la cabeza. Se fueron todos y lo dejaron tirado como a un perro", señaló Osvaldo, quien explicó que entre cuatro personas lo subieron al auto de su cuñado y lo llevaron al hospital donde más tarde falleció.

Consultado sobre los detalles del episodio, Osvaldo contó: "supuestamente este chico había cambiado una moto por un arma y se puso a jugar a apuntarle a todos los chicos. Decía que no andaba pero tenía un proyectil adentro y salió justo y le dio a mi hijo en la cabeza".

El sospechoso es buscado tanto por los efectivos de la comisaría 11ra. de Tres de Febrero, con sede en Remedios de Escalada y jurisdicción en el lugar del hecho, y por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín.

"No me interesa qué va a pasar. A mi hijo no lo veo más. Yo lo único que quiero es que se haga justicia, así mi hijo puede descansar en paz", reflexionó Osvaldo.

El caso inicialmente había sido caratulado como lesiones, luego como tentativa de homicidio y a partir del deceso de Maldonado, quedó como homicidio.

También pasó por distintas fiscalías en función de la carátula, pero quien actuó y dio las primeras directivas fue Favio Cardigonde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de San Martín, aunque ahora, al ser el imputado un menor de edad, deberá derivar el expediente el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.