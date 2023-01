Para el abogado de los rugbiers, el crimen de Fernando "fue un homicidio en riña"

A continuación planteó que, subsidiariamente, en caso de que los declare culpables sea por "homicidio simple con dolo eventual" y que el Tribunal distribuya sus participaciones, o por el delito de "homicidio preterintencional".

"No hay dolo, no se pudo comprobar el plan para matar en esos siete minutos, no hubo estado de indefensión, sí hubo una agresión", aseguró Tomei, quien además solicitó la nulidad del secuestro de los teléfonos celulares y las prendas de vestir de los imputados al momento ser ser detenidos ya que "no se los comunicó los derechos que los asistían".

En el inicio de su alegato, que se prolongó por aproximadamente una hora, Tomei adelantó que pediría la absolución de los ocho acusados por el delito de homicidio agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas", al destacar "incongruencias" entre el la acusación del requerimiento de elevación a juicio y la formulada en los alegatos de ayer.

hugo-tomei-01.jpg El Dr. Hugo Tomeien durante el alegato de la defensa llevado a cabo este jueves en el TOC 1 de Dolores. Captura,

El letrado aseguró que "no está el dolo", que "el perito (forense) no pudo determinar cuál de los golpes causó la muerte" de Fernando y que "nunca hubo un plan para matar".

Por tal motivo, dijo que el hecho "se encuadra en un homicidio en agresión conocido como riña", previsto en el artículo 95 del Código Penal, por lo que "con la pena que están cumpliendo de tres años quedarían todos en libertad".

"Si son ocho los que tienen un altercado adentro del boliche, no puede ser uno, son ocho", dijo en referencia al incidente entre los imputados y Fernando Báez Sosa dentro del local bailable "Le Brique" de Villa Gesell que, para los acusadores, derivó en el crimen cometido minutos después.

En un tramo de su exposición, el defensor hizo parar a los acusados a Ayrton Viollaz, a Luciano y Lucas Pertossi y a Máximo Thomsen -"el monstruo", lo llamó con ironía-, mientras repetía las referencias hacia ellos volcadas en la elevación a juicio del caso, que a su entender no se condicen con los lineamientos de la acusación de ayer.

"No hay duda de que toda la evidencia está contaminada, absolutamente toda", agregó el defensor, quien antes había cuestionado el tenor mediático del caso.

En la misma línea, puso en duda las precisiones aportadas por Tomás Bidonde, otro de los testigos del debate oral, y agregó: "Los testigos inconscientemente fueron asumiendo una posición que tiene como contrapartida una sentencia difícil de hacer". Finalmente, el defensor expresó: "Espero que la sentencia sea justa, va a ser acatada".

Minutos antes del inicio de los alegatos de la defensa, Graciela Sosa, madre de Fernando, dijo sus últimas palabras ante el tribunal, tal como contempla la Ley de Víctimas.

"La verdad que nunca pensé que estaría en este lugar. Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y estaría viendo cómo él defendería a la gente, pero nunca que estaría presenciando el asesinado de mi hijo", dijo Graciela, tras lo cual pidió que los acusados "paguen lo que hicieron".