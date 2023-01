Al ser consultados sobre el pedido de disculpas que recibieron de parte de los ocho rugbiers en el uso de las últimas palabras, Graciela dijo que "la verdad que no me conmovió, ninguno ni siquiera me miró fijamente... Lo dejo pasar como algo desapercibido".

"Es imposible de creer porque todos dijeron que no querían matar y pedir disculpas después de haber matado , es un poco tarde para mí; yo no voy a recupera a mi hijo así que me es indiferente", agregó.

Por su parte Silvino expresó que "me pareció que fue todo muy actuado, no lo creo. Después de que te maten a tu hijo que te vengan a pedir disculpas es medio fuerte..."

"No le veo la sinceridad, sé que estaban llorando mucho pero creo que querían modificar su situación", opinó.

Acerca de que el abogado de los ocho imputados, Hugo Tomei, haya solicitado la absolución, el padre del joven asesinado indicó: "No es algo que cayó mal, es su trabajo, él está haciendo lo que estudió y se preparó para eso; nosotros estamos fuertes y con las pruebas sobre la mesa".

"Si uno habla y dice que quiere anular alguna pruebas, tiene que hablar con mucha certeza", añadió Silvino Báez en referencia a que el Dr. Tomei dijo en su alegato solicitó la nulidad del secuestro de los teléfonos celulares y las prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos ya que "no se los comunicó los derechos que los asistían".

La madre de la víctima reveló que no estuvo presente este jueves durante el alegato de la defensa porque volvió a descomponerse tras ver una y otra vez los videos.

El Tribunal del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa confirmó que el veredicto será el lunes 6 de febrero, donde se conocerá el fallo para los ocho imputados por el homicidio del joven estudiante de abogacía. Así lo confirmó María Claudia Castro, presidenta del TOC 1 de Dolores, tras las ultimas palabras de los acusados.