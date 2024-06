Patricia Bullrich, sobre el caso Loan Peña: "No tenemos ningún dato del chico"

“No hay ningún dato de Loan”, afirmó Bullrich a un grupo de periodistas en la zona. "Nosotros somos auxiliares de la Justicia y no opinadores. Si bien no se descarta ninguna hipótesis, no podemos decir cuál es la más fuerte, sino que nos encargamos de seguir las pistas que hay”, agregó.

Bullrich llegó cerca de las 10 a Goya, donde fue recibida por el gobernador correntino Gustavo Valdés. Junto con la funcionaria viajeron el exfiscal Marcelo Romero, subsecretario de investigación criminal del Ministerio de Seguridad; Leticia Risco, titular del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU); y los jefes de las tres fuerzas federales que trabajan en la zona: Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

Al ser consultada sobre las pruebas incorporadas en las últimas horas, Bullrich explicó: “Se tuvo en cuenta la declaración de la tía, que será remitida a la Justicia Federal”. Y luego añadió: "Estamos trabajamos también sobre una hipótesis más amplia. En Buenos Aires tenemos un comando de control que trabaja con la ayuda de agentes del FBI y se están analizando las antenas de celulares, para ver las llamadas cruzadas entre los acusados, pero también se está procesando toda la información para tener también la recorrida de los autos".

Con su viaje a la localidad correntina de 9 de Julio, Bullrich busca observar de cerca los avances en el trabajo de investigación de la Justicia Federal, que lleva adelante la jueza Cristina Pozzer Penzo y el fiscal de instrucción de la causa, Mariano de Guzmán.

En las últimas horas, la tía del pequeño prestó declaración testimonial ante un fiscal provincial, en la que reveló que el menor habría sido atropellado por la camioneta que manejaban el excapitán de navío de la Armada Carlos Pérez y su pareja María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal de la localidad correntina de 9 de Julio.

Embed AHORA I Perros, drones y personas a caballo: con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, realizan un gran operativo de rastrillaje en la casa de la abuela de Loan. https://t.co/xK1KKY47n7 pic.twitter.com/DE2A7H1EzG — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 30, 2024

Según indicó Laudelina Peña, en un momento del recorrido por el naranjal “siente el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo, que era el niño”. A su vez, manifestó que la exfuncionaria y el excapitán de la Armada “estaban muy nerviosos” y que le dijeron que lo iban a llevar al hospital, aunque no sabe “realmente qué pasó con el cuerpo”.

Desde su cuenta de la red social X, Patricia Bullrich posteó este domingo: "Estoy en 9 de Julio, Corrientes, para acompañar a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y a las Fuerzas Federales en la investigación y los rastrillajes para encontrar a Loan. Ninguna hipótesis descartada. Todo nuestro esfuerzo puesto aquí".

“Vamos a reforzar nuestra disposición para asistir en todas las tareas de investigación que ellos necesiten para poder encontrar a Loan”, dijeron desde la cartera de Seguridad.

Mientras Bullrich recorre el campo, Fernando Burlando y parte de su equipo de trabajo también llegaron a 9 de Julio para reunirse con los padres de Loan. El letrado aceptó, días atrás, ser el abogado que represente a María Noguera, la madre del niño desaparecido hace más de dos semanas en Corrientes tras un almuerzo familiar.

En ese contexto, la camioneta y el automóvil Ford Focus de la pareja conformada por María Victoria Caillava y Carlos Pérez volverán a ser peritados para comprobar si la hipótesis del accidente por arrollamiento de Loan tiene veracidad, luego de la declaración testimonial que hizo su tía Laudelina Peña ante un fiscal provincial.

Ambos están detenidos por estar acusados de ser coautores materiales de la captación con fines de explotación del nene de cinco años, que ya lleva 17 días desaparecido.