‘Alexis está evaluando junto a su familia si vamos a presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o si cumple la condena. Tenemos diez días hábiles para presentarnos ante el máximo tribunal nacional’, dijo Gonzalo Falco, abogado de Zárate, quien también desmintió que el ex defensor de Independiente y Temperley esté pensando irse del país, tal como se está difundiendo en redes sociales.

‘Ni de casualidad. No se va a ir. Si tiene que cumplir la condena lo va a hacer’, aseguró el letrado, quien detalló que Alexis Zárate dejó la actividad futbolística profesional, debido a que ningún club se ofreció para contratarlo.

En tanto, la abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda, contó que ‘ya pedimos la detención de Zárate. Junto a Giuliana dialogamos con el juez Nicolás Plo, a quien ella le pidió por favor que lo detenga, porque sino ‘la detenida soy yo’, le dijo a su señoría’.

La abogada relató el diálogo que tuvieron con Plo, titular del Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de Lomas de Zamora que condenó a Zárate el 18 de septiembre de 2017, en una sentencia que no quedó firme, por lo que recurrió a la Corte Suprema bonaerense. No obstante, se rechazó el recurso extraordinario en el que la defensa del ex futbolista pidió su absolución.

"El juez Plo corrió vista a la defensa de Zárate y al Ministerio Público Fiscal del pedido de detención que hicimos", explicó Hermida Leyenda, quien agregó que "una vez notificada la defensa de Zárate y la fiscalía del pedido de detención hecho por la víctima, deben responder esa instancia y el magistrado debe tomar la decisión definitiva’.

El ex futbolista fue condenado por haber abusado sexualmente de la joven en marzo de 2014, cuando el también jugador de Independiente Martín Benítez y Giuliano Peralta, quien entonces era su novia, fueron a bailar a un boliche de Quilmes y regresaron al departamento de Zárate, ubicado en Wilde, donde tuvieron relaciones sexuales. La pareja se quedó dormida, y fue en ese momento cuando Zárate ingresó a la habitación y abusó de la mujer, quien se despertó y comenzó a forcejear con él y a gritar para que su novio se despertara, pero éste parecía seguir durmiendo.

