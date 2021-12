¿Quién era la argentina que fue asesinada en Miami?

Se trata de Delfina Pan, una diseñadora gráfica de 28 años que se había mudado a la mencionada ciudad estadounidense el año pasado.

Si bien al momento se desconoce quién fue su femicida, la versión que circula actualmente es que el autor del crimen es un hombre que estaba obsesionado con ella.

El hecho se produjo en un departamento situado en el barrio North Miami Beach en un complejo de departamentos ubicado al lado del hotel Waterside, a poco más de 200 metros de la playa, y otro hombre resultó herido en el hecho y fue internado.

Delfina, cursó y terminó su carrera universitaria en la UBA y, al poco tiempo, fundó Attic Salt, su propia agencia de diseño. "Me destaco en animaciones para redes sociales, campaña de productos, foto producto y lifestyle", se definía mediante un portfolio que creó para exhibir sus trabajos.

En el país llevó adelante varios proyectos freelance, hasta que tomó la decisión de emigar a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

Allí comenzó a trabajar en un restaurante y se instaló junto a una amiga en el departamento ubicado en un barrio de la zona norte de Miami, donde fue encontrada agonizando junto a su agresor.

Delfina-Pan-02.jpg Delfina Pan (a la izquierda) acompañada de su amiga Melina, quien le dedicó un emotivo posteo en Instagram. Captura.

“Estoy en shock, me arrebataron a la persona mas importante que tenía en mi vida, me arrebataron a quien con nuestros errores y defectos estuvo ahí para mi en cada segundo desde que llegué a este país. Anoche un hijo de mil puta te quitó la vida y no hay nada que nadie pueda hacer por mi, mi hermana ya no está”, posteó en redes sociales Mel, la mencionada amiga con quien se conocía desde hacía más de 20 años.