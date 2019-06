Durante la última audiencia del juicio a cargo del Tribunal Oral 4, se citaron informes psicológicos, que indicaron que se trata de "una personalidad narcisista", mientras que el imputado aseguró ser inocente, y su defensor solicitó la absolución, asegurando que en uno de los hechos hubo "una relación consentida", y en el otro no hubo certezas.

Según señalaron distintos testimonios, el sujeto actuaba siempre de la misma manera: seguía a bordo de su Fiat 147 color beige a una mujer que acababa de salir un boliche, y luego con un cuchillo la amenazaba y la obligaba a ingresar al interior del auto, donde la violaba.

Tres menores y un testigo lo identificaron, lo que permitió su detención. Dos de las denunciantes precisaron que una vez privadas de su libertad, les decía: "Hoy me voy a convertir en tu ángel".

El fiscal Claudio Pelayo sostiene que Maltagliatti cometió dos violaciones. La primera el 3 de julio de 2016 a las 6 de la madrugada, en inmediaciones de Mosconi y Savio. La segunda, el 30 de julio del mismo año, cuando en avenida Calchaquí y Berutti intentó atacar a dos jóvenes, pero una de ellas logró huir.

En el primer caso, la mujer lo denunció, y los estudios médicos hallaron ADN compatible con el del acusado.

Pelayo citó además los informes de peritos que indicaron que se trata de "una personalidad narcisista que busca su propio placer, que en cuanto a lo sexual es compatible con comportamientos perversos, sin importarle el daño psicológico o las secuelas que deja en los demás".

Maltagliatti habló al final de los alegatos y afirmó: "Soy inocente, no sé por qué me ha tocado vivir esto". Previamente, el defensor oficial, Roberto Rosales, solicitó su absolución. Afirmó que en el primer ataque "la relación fue consentida con la denunciante, por lo que no hay delito". Y respecto al segundo, Rosales aseveró que "no existe una certeza para pronunciar una condena, ya que la duda fue constante en los relatos de las presuntas víctimas".

ADEMÁS:

Desbarataron a "La Banda de los Peques", integrada por ladrones menores de edad

Prisión preventiva para ocho policías por el homicidio de Silvia Maldonado