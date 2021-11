El incidente se produjo alrededor de las 11:30, cerca de la intersección de Avenida de Mayo y Alvarado, de esa localidad del partido de La Matanza.

Un hombre de unos 40 años llamado Ariel fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en una moto.

"Venía caminando y me detuve a atender un mensaje. Fui un boludo. Se bajó el tipo que venía detrás de la moto, forcejeamos y me sacó el celular", expresó Ariel, quien dijo que vive a pocas cuadras.

ADEMÁS:

“La policía acá, supuestamente, está para cuidarnos. Pero lo único que hace es venir cuando están todos ustedes, pero después desaparece”, le comentó la víctima del robo a la prensa. “No se aguanta más, acá es todos los días igual. Ahora hago la denuncia y queda ahí", agregó Ariel.

La mujer del hombre herido y asaltado se enteró de lo ocurrido al ver las repercusiones del hecho en la televisión. Minutos más tarde, llegó corriendo al lugar y se reencontró con él. “Ya no soporto más, no me quiero ir del país. Yo trabajo, mi hijo estudia acá, y no aguanto más. No me quiero ir del país”, exclamó la víctima.

El hombre presentaba una herida sangrante en uno de sus brazos, aunque aparentemente era superficial. Un comerciante, en tanto, mostró un video en el que los mismos delincuentes intentaron robarle una cadena a una clienta.

Los episodios se produjeron en medio de la conmoción que se produce en esa zona céntrica de Ramos Mejía por el crimen del kiosquero, por el cual están detenidos un hombre de 29 años con antecedentes policiales previos y una chica de 15.