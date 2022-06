El robo ocurrió en la tarde del lunes en la empresa Rosario Cargas que transporta encomiendas de todo tipo y funciona tanto en una oficina en San Luis al 1600 como en un galpón de distribución en avenida del Rosario al 2700 y, desde allí, envían los encargos a un galpón de distribución en Buenos Aires.

Según informó el diario La Capital, todo se inició cuando arribó Roxana, una de las titulares de la empresa, a bordo de un utilitario que tenía ochenta paquetes para despachar, mientras que en la oficina que se encuentra en el galpón ya había preparadas otras setenta cajas para subir a los camiones y enviarlas. Los paquetes son de distintos tamaños y los 150 paquetes conformaban un volumen considerable.

Al llegar al lugar, la mujer se encontró la puerta cerrada, lo cual le llamó la atención ya que, habitualmente, cuando ella ingresa al local suele ser esperada con las puertas abiertas para no demorar la entrada.

"Cuando llegué me llamó la atención lo de la puerta. Bajé de la chatita y toqué la puerta. Al entrar me recibieron dos hombres con empujones y me metieron adentro de la oficina. En el galpón estaba el jefe de personal de la empresa tirado en el piso y en los fondos, detrás de los camiones, otros dos empleados. A uno de ellos los ladrones le habían pegado en las costillas y en el rostro y tuvo que terminar en el hospital para que lo atendieran. Y en la oficina había otros dos hombres maniatados", contó Roxana, que también fue maniatada con precintos apenas llegó al lugar.

En cuanto a la mecánica del robo, la víctima comentó: "Lo nuestro es rutinario y alguna persona lo sabe. Recibimos las cajas con valores todas las tardes a la misma hora y las enviamos a Buenos Aires. No tenemos ni idea de lo que hay en los paquetes. No los revisamos. Nosotros evaluamos que había al menos 9 millones de pesos".

El asalto no duró más de veinte minutos y, según relató la mujer, se trataba de dos hombres de unos 40 años "uno con casco y el otro con la cara cubierta", a la vez que señaló: "Nos trataron mal y nos pegaron, yo no paraba de llorar y me pusieron al lado de uno de los chicos y nos entrelazaron las manos. Mientras hacían esto fueron llevándose las cajas de las encomiendas".

Según puede observarse en las cámaras de vigilancia internas y externas de la empresa, los ladrones trasladaron las 150 cajas a un utilitario Volkswagen Saveiro donde, al parecer, los habría estado esperando un cómplice, mientras que la dueña indicó que además los ladrones se llevaron los celulares de ella y los empleados.

"Nos dijeron podíamos desatarnos cuando escucháramos el ruido de la moto en que se iban a ir, pero se escaparon en la Saveiro", aseguró Roxana y agregó: "En San Juan al 5600 una señora encontró uno de los celulares, el de un empleado, llamó a la esposa de este chico y así al menos él recuperó su teléfono".

El caso quedó a cargo de la fiscalía de Flagrancia en turno y se ordenó el relevamiento de cámaras y entrevistar a posibles testigos para así determinar el rumbo que tomaron los delincuentes al huir de la empresa.