Rosario: joven con muerte cerebral tras ser baleado en la cabeza

Cerca de las 22.30 del pasado martes, Marcos Alejandro Guenchul acababa de salir del gimnasio para el cual trabaja y fue sorprendido por al menos un hombre, en la calle Sucre al 1200 del barrio Belgrano de Rosario, que no dudó en dispararle. De acuerdo al relato de vecinos que fueron testigos de lo sucedido, no se escuchó ninguna discusión, sino que el agresor atacó sin mediar palabra y escapó en el auto en el que había llegado.

De inmediato, personal policial y una ambulancia se desplazaron al lugar, trasladando de urgencia al entrenador al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde los médicos que lo atendieron le diagnosticaron muerte cerebral y sus familiares ya decidieron la donación de sus órganos. Si bien se desconocen los motivos del intento de homicidio, los vecinos aseguaron que los disparos fueron ejecutados por un hombre que se bajó de un Peugeot y tras concretar el hecho, escapó a toda velocidad.

"No le robó nada, ni tampoco le dijo nada", precisaron quienes brindaron su testimonio ante la Fiscalía de Homicidios Dolosos de Rosario, a cargo de Miguel Moreno, desde donde confirmaron que Guenchul "tenía todas sus pertenencias en los bolsillos". La principal hipótesis apunta a que el personal trainner "tenía problemas con el novio actual de una ex novia suya, por lo que no se descarta que se trate de un ataque a tiros, vinculado a una vanganza por estas cuestiones sentimentales", no obstante, no se descartan otras posibilidades.

En tanto, el fiscal Moreno solicitó la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, que luego de realizar los primeros peritajes en donde se produjo el ataque a balazos, hallaron dos vainas servidas, cuyo calibre no trascendió, pero si tiene esclarecida que pertenecen al arma con que se concretó la agresión.

Además, pidió el secuestro de todas las cámaras de seguridad de la zona que pudieran haber captado el momento del ataque o de la llegada y la fuga del autor del disparo, a los efectos de analizar las imágenes y avanzar en la identificación del autor de los disparos que dejaron herido de gravedad al entrenador.

Si bien, ayer, durante la madrugada, personal policial demoró a un posible sospechoso, a partir de ciertos datos brindados por los testigos del caso y allegado a la víctima, este joven fue liberado, debido a que ofreció una coartada y se verificó que no tenía ninguna participación en el episodio. De todas maneras, desde la Fiscalía no se explicó si se trata de la actual pareja de la ex novia del personal trainner, al que apuntan como el autor de la agresión por una venganza.