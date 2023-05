Rosario: motochorros asaltaron al cónsul francés y los persiguió con su auto

El asalto ocurrió en el mediodía de este viernes, cuando el funcionario francés, identificado como Mohamed Mdao, iba a bordo de una camioneta BMW negra por el acceso al policlínico PAMI I, ubicado en calle Sarmiento al 300 de Rosario.

Según las fuentes, en esas circunstancias, dos hombres en moto que llevaban casco rompieron de un golpe la ventanilla de la puerta del acompañante de la camioneta y le sacaron una mochila.

Ante esta situación, el diplomático decidió perseguir a los motochorros por unas diez cuadras, por el centro de Rosario, hasta que chocó con otros autos al intentar encerrar la moto de los ladrones.

"Es el peor día de mi vida", dijo el diplomático

De acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona, uno de los delincuentes escapó a pie y arrojó la mochila a los pocos metros, tras lo cual fue recuperada por Mdao a través de un sistema de geolocalización que le permitió ubicarla.

"Estaba bajando para hacer unos trámites al PAMI, mi suegra había fallecido hace dos horas. Vi alguien con un casco que pega y rompe el vidrio”, dijo el diplomático desde el lugar de los hechos a un canal de televisión local.

Y agregó: "Pasamos por la zona del parque España, luego Belgrano y hasta acá (la bajada Sargento Cabral)". "Se llevaron mi mochila y se fueron en una moto. Me vieron que yo reaccioné y escaparon”, agregó el diplomático.

"No sé por qué me robaron, porque no llevaba dinero", aclaró al ser consultado sobre una posible salidera bancaria.

Tras la persecución y choque, el vehículo consular quedó en la bajada Sargento Cabral, en una zona cercana al río Paraná, frente a la sede local de Prefectura Naval Argentina (PNA), fuerza que realizó las primeras actuaciones.

"Es muy desagradable todo lo que está pasando en esta bella ciudad y yo acabo de perder a mi suegra y me pasa esto... No hubo disparos, yo no los escuché, sí puedo decir que ellos estaban sorprendidos de mi reacción, de que los persiguiera. Es el peor día de mi vida. Lo único positivo es que pude recuperar todas mis pertenencias", comentó el funcionario que reside en Rosario.

A su vez, el vehículo oficial sufrió varios daños como consecuencias de los roces que sufrió durante la persecución a los ladrones.