La víctima fue identificada como Braian Fillip, padre de una niña de 2 y que, minutos antes había dejado a su novia en el trabajo y se dirigía a su casa.

El sangriento episodio ocurrió este jueves a la mañana, alrededor de las 8:30, en las calles Lavalle y Ambrosini, a 100 metros de la plaza Dorrego, de esa localidad del norte del Gran Buenos Aires.

Según el relato de testigos, Fillip se desplazaba a bordo de su Volkswagen Gol cuando fue interceptado por un Fiat 147, de color negro con una raya blanca.

Fuentes policiales informaron que los investigadores del caso buscaban intensamente al autor del brutal homicidio y destacaron que el automóvil en el que escapó habría sido identificado.

Ahora los investigadores analizan las cámaras de seguridad de los vecinos para tratar de dar con el asesino. La causa fue caratulada como homicidio y tomó intervención en la misma las UFI de San Fernando a cargo del fiscal Alejandro Musso.

Nicolás, amigo de la víctima, lo recordó como una "gran persona, buen padre y querido por todos".

"No se metía con nadie. Trabajaba y cuidaba a su hija. No tengo idea quién pudo haber hecho esto. Todavía no lo entiendo. Lo extraño mucho y pido justicia", dijo el joven en declaraciones al canal TN.