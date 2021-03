San Isidro: asaltaron al exjefe del Ejercito César Milani

El hecho se produjo ayer al mediodía, pero trascendió recién hoy, en momentos en que personas fuertemente armadas redujeron en la puerta de la finca ubicada en la calle O'Higgins al 3600, en el barrio La Horqueta, a Milani y uno de los albañiles que trabaja actualmente allí.

Ya en el interior de la casa, le solicitaron dinero en efectivo y objetos de valor. En tanto, a su esposa, una auxiliar de limpieza y otros seis constructores, que estaban allí durante el hecho les arrebataron cadenas, pulseras y anillos y les sacaron los celulares.

"Se notaba que era personal entrenado y con el pelo corto. No era un grupo cualquiera, eran profesionales. Actuaron como una especie de grupo comando. Detrás de esto hay personal de una fuerza de seguridad, en una situación anómala o no, pero por como se movían, te dabas cuenta que sabían muy bien lo que hacían", agregó Milani, quien fue encerrado con el resto de los presentes en un vestidor.

En esta misma línea, el exjefe del Ejército precisó que los asaltantes tendrían "entre 30 y 35 años" y que "actuaban con mucha naturalidad".

"No estaban ni drogados, ni alcoholizados. Estaban totalmente tranquilos y siempre con las armas afuera y apuntado hacia abajo. No nos apuntaron en ningún momentos, ni nos pegaron o empujaron", agregó.

Tras unos minutos encerrados, lograron romper la cerradura de la habitación donde permanecían cautivos y llamaron al 911 para denunciar lo acontecido. Al corroborar el registro fílmico de las cámaras de seguridad, el exmilitar manifestó: "Después del robo, salieron caminando, se subieron a sus autos -un Volkswagen Gol y un Ford Escort- y se fueron. Trabajaron con total impunidad y mucha profesionalidad", sostuvo.

Y dijo: "Me llama la atención que se llevaron dos armas y no me preguntaron quién era yo".

Mensaje contundente

Sobre el último tramo de la improvisada conferencia de prensa, Milani se dirigió a las autoridades a quienes les dejó un claro mensaje: "Quiero decirles a las autoridades policiales y a las de seguridad de la provincia que tienen todos los elementos para determinar quiénes fueron los que entraron en mi casa. Los autos, las patentes, dos identikits, los videos de mi casa y de las casas vecinas. Acá no pasó nada porque no atiné a utilizar ninguna de mis armas, que no se llevaron y yo sabía en todo momento dónde estaban. Pero me sentía responsable de la gente que estaba en mi casa en ese momento".