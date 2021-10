Luego de las denuncias, un grupo de familiares de los alumnos del jardín prendió fuego la casa del docente.

Los hechos denunciados habrían tenido lugar en el Jardín Ceferino Namuncurá del barrio Yapeyú, ubicado al noroeste de la Ciudad de Santa Fe.

Las denuncias tomaron estado público cuando este jueves un grupo de personas comenzó una protesta en la institución educativa pidiendo por la inmediata detención del docente por lo que quemaron cubiertas en el patio.

Como el presunto abusador no estaba en el colegio y tampoco las autoridades estaban al tanto de las denuncias, la policía lo detuvo en su domicilio particular.

OIQKYSTT35EWDAG252TREYT454.jpg Santa Fe: atacaron la casa del docente denunciado por abuso.

La medida fue dispuesta por los fiscales a cargo del caso, Alejandra del Río Ayala y Matías Broggi, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según le indicaron fuentes judiciales de Santa Fe, la audiencia de imputación de cargos se llevará a cabo el próximo sábado, en horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial de Tribunales

“No hubo forma de pararlos, la Policía no llegó a tiempo a pesar de que llamamos por teléfono ni bien nos avisaron los vecinos. Nos destrozaron por algo que no está probado. Yo entiendo el dolor de esos papás que a lo mejor saben o sienten que sus hijos han sido abusados, pero no pueden hacer todo esto hasta no comprobarse”, sostuvo la esposa del acuso de abuso sexual.

LA PRIMERA DENUNCIA

Una de las madres denunciantes contó a los medios locales que su hija le había manifestado que sentía “dolores en el cuerpo”, por lo que decidió acudir al Hospital Iturraspe.

Luego se constató que la menor presentaba lesiones compatibles con abuso sexual. Luego, en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia lo confirmaron.

La mujer precisó que cuando comenzó a preguntarle a la nena qué le había pasado, ella le pidió: “Mami, no digas nada, porque el profesor de gimnasia se va a enojar” con ella.

La mujer dialogó con otros padres del jardín y puedo recabar que los demás alumnos describieron situaciones similares.