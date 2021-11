El ataque se produjo este miércoles a las 16, cuando una mujer que iba transitando en su moto por calle Santiago del Estero con dirección hacia el este, fue interceptada por el motochorro que la tiró de su vehículo. La mujer fue arrastrada varios metros por la carpeta asfáltica a alta velocidad hasta que pudo desprenderse de la cartera, que era el objetivo del ladrón.

motochorros El hecho, que ocurrió en el barrio Constituyentes, quedó registrado en una cámara de seguridad.

Luego, al momento en el que la mujer quiere recomponerse en medio de la calle, el motochorro se baja de su vehículo, vuelve corriendo y le da una patada en el pecho de la víctima. Allí es cuando toma otro objeto para luego darse a la fuga.

Personal del servicio de Emergencias del 107 atendió a la mujer en el lugar del hecho para luego trasladada al hospital Cullen. Tras los primeros estudios se destaca que no tiene fracturas pero si heridas superficiales de consideración producto de raspar contra el pavimento al momento que fue arrastrada por el motochorro.

La víctima, que se llama Magalí, contó a los medios que sufrió heridas leves en un pie y una mano. Tiene raspaduras en rodillas y codos producto del arrastre. "Viendo los videos, poder contarla es un milagro", dijo.

"Iba a trabajar como todos los días, iba por Santiago del Estero. La verdad es que no lo vi venir. Me tiró la mochila y aceleró. No pensé que había derrapado tanto hasta que vi los videos. Fueron varios metros. Porque me agarró la mochila pero siguió acelerando. Pero después paró en la esquina, volvió y en ese momento intenté pararme porque vi el teléfono tirado y no quería que me lo robe. Cuando lo intenté manotear lo que hizo fue pegarme una patada en el pecho. Entonces me tumbó para atrás y me sacó mis pertenencias", contó.

Magalí recordó que el delincuente no le gritó ni le dijo nada. En cambio ella si alcanzó a alzar la voz: "Por eso salieron los vecinos y activaron la alarma que tienen ellos (la comunitaria). Entonces el ladrón se fue rápido".