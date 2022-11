Se subió a la vereda con su auto, atropelló a un grupo de amigos y mató a una chica

El incidente este domingo, pasadas las 7 de la mañana en Avenida Luro y Valentín Gómez, cuando el conductor de un Volkswagen Fox gris los embistió- presuntamente de forma deliberada- a la salida de un boliche y luego quiso huir pero fue retenido.

Las imágenes de una cámara de seguridad de la cuadra donde se dio el trágico episodio son por demás elocuentes: el joven arrancó su auto y se dirigió al grupo que estaba parado en la vereda tras salir de celebrar el cumpleaños de Jazmín Fernández, la adolescente que murió en el lugar a causa de las lesiones; en su trayecto se ve cómo algunos chicos son golpeados y otros son directamente arrollados por el vehículo, entre ellos Nahuel Gimez, de 26, quien sufrió heridas leves.

Laferrere-Atropello.mp4

El conductor quiso huir pero los otros jóvenes que resultaron ilesos corrieron rápidamente para evitar su fuga y lo bajaron a golpes. Lo más curioso es que todo se dio a plena luz, no se percibe que se haya tratado de una mala maniobra o de un desperfecto mecánico, y que a pocos metros estaba un patrullero de la Policía bonaerense que acudió de inmediato.

De hecho, cuando habían transcurrido apenas unos segundos la primera persona en acudir a ver qué había pasado con los chicos atropellados es una mujer policía, quien al notar lo que había sucedido bajó el móvil y no esperó a que girara en U sino que corrió con su arma larga en la mano.

Jazmin-Fernandez.jpg Jazmín Fernández, de 17 años, murió al instante tras ser atropellada a la salida de un boliche en Laferrere.

"Entendemos que fue a propósito. Nos vip, se reía y no frenó. A mi cuñado le pasó por encima. Corrimos, Jazmín estaba llena de sangre, mi cuñado no sentía las piernas. El auto volvió a bajar a la vereda y un grupo de chicos nos ayudan para que no se vaya", dijo una de la víctimas en declaraciones a los medios de prensa.

El detenido fue trasladado de inmediato en ese mismo móvil policial y llevado a la Comisaría Sur 1ra de Laferrere donde fue identificado como Julio Cesar Peralta, de 24 años. Peralta quedó detenido y se lo acusa del delito de "homicidio culposo".

Laferrere-atropello-02.jpg Julio Cesar Peralta quedó detenido acusado de homicidio culposo por la muerte de Jazmín Fernández de 17 años.

Investiga el hecho el fiscal Fernando Garate, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N°1 de Laferrere, quien dispuso la detención, la evaluación de la comisión de científica y las diligencias de rigor.