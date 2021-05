Trelew: la atleta Vanshi corrió a un ladrón y lo atrapó

“Me asusté, quedé paralizada y empecé a gritarle de todo. Él salió por la ventana y bajó por las escaleras. Atiné a ir a buscarlo. Me salió el impulso de atleta, quería agarrarlo como sea”, relató la atleta de 29 años.

Vanshi sorprendió in fraganti al ladrón que al verla salió corriendo con una mochila que alcanzó a manotear en su huida. La deportista decidió perseguirlo y después de dos cuadras lo pudo reducir. Allí se acercaron vecinos que la ayudaron a mantenerlo controlado hasta la llegada de la policía.

ladron.jpg Trelew: la atleta Vanshi corrió y atrapó a un ladrón.

Sobre su accionar y qué le pasó en ese momento por la cabeza, la atleta contó que lo que hizo “fue de inconsciente” y afirmó que es un riesgo grande enfrentarse a un intruso que no se sabe si esta armado. Concluyó que no lo repetiría “porque gracias a Dios hoy la estoy contando, pero sé que esto es grave. En este caso tenía un destornillador en la mano. No pasó a mayores por suerte, solo tengo golpes de puño de él”.

Según su testimonio y el relato de los vecinos, Trelew es una ciudad segura y sin demasiados hechos de este tipo. Sin embargo la chubutense afirmó que el delincuente capturado tiene 20 denuncias por robo y la semana pasada fue liberado.

“Es muy triste que todo el tiempo lo liberen. No vamos ni para atrás, ni para adelante. Acá él es muy conocido. Cuando la policía llegó supo quién era y nos lo comentó”, dijo.

La atleta también lo conocía y mientras seguía retenido en el piso le recriminó, en su carácter de mujer, por haberle pegado y señaló que “estaba muy nerviosa, enojada y hubiera querido decirle muchas más cosas”.