Un hombre apuñaló al abusador de su hija y no irá a la cárcel

Se trata de Fernando Matías Vila, quien ahora aguardará que el tribunal dé a conocer el monto de la pena por el asesinato de José Dagoberto López Uribe, de 66 años. El jurado, integrado por ciudadanos comunes, acompañó la postura de la defensa oficial y entendió que Vila asesinó a López Uribe bajo los efectos de una emoción violenta.

La fiscalía, en cambio, solicitaba que se lo condenara por homicidio simple, que prevé una pena de entre 8 y 25 años. "Hacía rato que estábamos esperando esta noticia", dijo Vila tras la condena, en una entrevista con el medio local La Brújula 24.

Cómo se produjo el asesinato

El hecho por el que se lo condenó a Vila se produjo el 20 de octubre de 2019 en el interior de una vivienda ubicada en calle El Resero al 300, donde el imputado le efectuó a la víctima varios puntazos que impactaron en distintas partes del cuerpo, las cuales le provocaron seis heridas cortopunzantes que le ocasionaron la muerte.

"Era un sábado, estaba trabajando en el Polo (Industrial) como siempre, cuatro años estuve ahí. Llegué a las 3 de la tarde a casa, era un día normal, y estuve con las nenas y mi señora. Se hizo de noche, comimos y mi nena fue al baño, que aún estaba en el fondo porque todavía estábamos construyendo. Mi señora la acompañó y la nena insitía con que le dolía un pecho. Mi mujer le empezó a preguntar por qué, si se había golpeado o algo. Hasta que empezó a contarle", relató en la entrevista.

"Nosotros vivíamos en el departamento de atrás de esta persona, estuvimos dos años en ese lugar. Ella le cuenta que cuando estábamos ahí en varias ocasiones la había tocado, le metía la mano en la ropa interior y esas cosas. Cuando pasa eso, mi señora empieza a llorar y viene corriendo a contarme. A mi se me nubló la vista, nunca pensé que me iba a mandar algo así. Agarré la moto que tenía en ese entonces y me fui a la casa del tipo. Y pasó lo que pasó. Son como 25/30 cuadras", añadió sin ocultar que antes de eso tomó un cuchillo de cocina que fue lo primero que encontró.

Luego de herir al agresor de su hija, Villa regresó a su casa y le dijo temblando a su mujer que iba a ir a la Policía a entregarse, cosa que hizo. A las horas le avisaron en la comisaría que López Uribe estaba muerto.

"Me arrepiento de lo que hice, porque si no hubiera ido directamente a la casa no me hubiera pasado todo esto", dijo el condenado quien a causa de su accionar perdió el trabajo y hoy lucha por ayudar a su hija a superar el trauma que le quedó por lo vivido.