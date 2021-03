Una joven fue acosada sexualmente en los bosques de Palermo

La joven escribió en su descargo: "Para algunos no será nada. Para las mujeres sí lo es. Un minuto que dura horas en el cual pensás si se atreverán a hacerte lo que te están diciendo".

El hecho se produjo el jueves, cuando la víctima fue a meditar en una "zona transitada, al lado de la avenida". Al principio estaba cerca de dos parejas, pero se puso sus auriculares y no vio que esas personas se fueron.

10000000_434628840931561_2016232830288758138_n.mp4 La joven difundió en su cuenta de Instagram un video que rápidamente se hizo viral. @belenrivayoga

Entonces la joven contó como dos hombres se le acercaron, uno de los cuales estaba sin remera, y en primera instancia pensó que querían robarle. Sin embargo, uno de ellos se encargó de decirle que sus intenciones eran otras.

"Mi mente pensó en darles todo con tranquilidad. Veo de darles el celular y la bicicleta. Cuando se acercan me expresan que tenían ganas de hacerme lo mismo que le hace un actor a una actriz en una película muy reconocida mundialmente sobre sexualidad y sadomasoquismo", recordó.

Riva Roy sostuvo entre lágrimas que esas palabras "que quizás puedan parecer poco", pero representan un montón para una mujer que se encuentra sola porque "uno no sabe si lo van a cumplir o no".

El hecho ocurrió en la zona de los bosques de Palermo cercana a la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

"En ese momento siento que se me paró el mundo y realmente sentí miedo por primera vez en mi vida. Y el hombre me pasó por atrás y siento su miembro pasándome por atrás, por la cabeza", denunció.

Belén agregó que en ese momento se involucró un hombre que pasaba por la zona con su auto. "Estoy segura de que no me hicieron nada porque ese hombre se involucró para ayudarme", remarcó agradecida.

"Cuando los hombres se van, yo quedo totalmente asustada, totalmente perpleja, se me paró el mundo. Vino otro hombre y dice 'no, no le hicieron nada'. Bueno, volvemos a lo mismo ¿qué es hacer algo y qué es no hacer nada? A mi sí, me hicieron todo. Hoy la verdad, está bien, tuve suerte, no tocaron, no me penetraron; pero sí me cagaron el día y me llenaron de miedo", remarcó.

Belén reclamó que "las mujeres deberían poder estar en una plaza y caminar sin que sucedan estas cosas".

"Sufrí miedo, siento que nunca tuve el miedo que tuve hoy. No me pasó nada y le agradezco a la vida, pero fue una situación realmente de mierda porque un hombre cuando te dice que te va a hacer algo sexual no sabés si es capaz de hacerlo o no. Gracias a Dios no fueron capaces de hacerlo, pero esto no debería pasar, no debería pasar más", remarcó.

La joven después acusó a la Policía: "En los bosques no hay seguridad. Después paso en la bici por la Ciudad y veo policías amontonados charlando y mandando mensajes de texto por todas las esquinas". Por lo que pidió seguridad en los bosques de Palermo.

Una vez más siento que esa libertad que tenemos las mujeres de poder ir y sentarnos en una plaza, caminar libremente; no podemos porque nos pasa esto. Viene una bestia y nos arruina el día". Aclaró en el texto debajo de la publicación: "De los nervios dije "bestia" porque el acto y los actos de estos hombres son de bestialidad. Ojalá, que esta persona tenga en esta vida la capacidad de evolucionar y dejar de hacer daño".

Recalcó la ayuda del hombre que se involucró y, aunque no sabe quién era él, le agradeció profundamente. Pero recalcando que estas situaciones no deberían existir.