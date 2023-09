En las últimas horas, se conocieron las impactantes y sensibles imágenes del momento en que chocó a quien, según trascendió, se trataría de una persona en situación de calle.

video atropello 9 de julio.mp4 Video: así fue el momento en el que el polista atropelló y mató a un peatón en la 9 de Julio

En la grabación de una cámara de seguridad de la zona se puede observar como el joven de 25 años se encontraba cruzando la avenida. Tras ser embestido por la Volkswagen Amarok, el joven salió despedido algunos metros.

Acto seguido, fue arrastrado durante varios metros y finalmente quedó tendido en medio de la calle donde finalmente murió. El conductor, por su parte, no frenó a asistirlo y escapó del lugar.

El polista "va a declarar por zoom" por haber atropellado y matado a joven en Retiro, dijo abogado

El polista Cruz Novillo Astrada "va a declarar por zoom" ante el juez Carlos Bruniard, aseguró su abogado Rafael Cúneo Libarona, quien advirtió que fue el peatón el que incurrió "en una imprudencia" al cruzar la avenida 9 de julio.

Cúneo Libarona sostuvo que su cliente se fugó inicialmente del lugar del siniestro porque la situación "le generó miedo, temor, pánico" y "pensó que había más personas".

image.png El polista atropelló, mató a un peatón y se dio a la fuga

"Si me bajo me fajan, me linchan", dijo el letrado respecto a lo que pensó el polista en el momento, tal como luego le transmitió. No obstante, según su abogado, Novillo Astrada llamó "inmediatamente al 911", cuando se fue del lugar.

"No sabía el estado de la persona accidentada", dijo el abogado respecto a lo que le relató su cliente y agregó que, tras pasar por la casa de su madre, se presentó "espontáneamente en la comisaría".

"Habremos tardado una hora en llegar", remarcó Cúneo Liberona ante los medios, para luego destacar que su cliente estuvo a "disposición" para que le hicieran los controles de alcoholemia con análisis de orina y sangre.

image.png Cúneo Libarona, abogado del polista Novillo Astrada

Además, el abogado dijo que el polista "va a declarar por zoom" ante el juez de la causa que lo imputó por "homicidio culposo" y anticipó el llamado al 911 "quedó registrado" y se presentará "como prueba" ante la Justicia

De cualquier forma, el abogado advirtió que "es el peatón el que incurre en una imprudencia porque circula con el semáforo habilitado a los vehículos, no cruza por la calzada peatonal y no frena en ningún momento".

Y sostuvo que la familia del polista "están a disposición" de los familiares de la víctima y ofreció que lo llamen a su estudio.