Los letrados argumentan que ”ninguno tiene antecedentes y no existen riesgos de entorpecimiento” en la investigación.

Por otro lado, los abogados Jorge Alfonso y Silvina Fernández Rosarno se presentaron ante el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21, a cargo de Marcos Fernández, para ejercer la defensa de los seis jóvenes que permanecen detenidos por el delito de ”abuso sexual agravado”.

"El lunes estaremos haciendo una presentación de alguna medida cautelar liberatoria en virtud de que ninguno de ellos tiene antecedentes, tienen arraigo, trabajan, pueden cumplir las reglas de conducta que le imponga el tribunal y no hay méritos para entorpecer la investigación o burlar la Justicia", dijo el abogado.

Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24) permanecían detenidos en distintas comisarías porteñas, en celdas individuales, para evitar contacto con otros presos que pudieran intentar agredirlos.

Los seis imputados se negaron el miércoles último a declarar ante el juez Fernández y el fiscal Eduardo Rosende, tras lo cual volvieron a sus celdas.

abuso palermo.jpg Violación grupal en Palermo: los detenidos.

Petitorio en las redes

Por su parte, más de 35 mil personas firmaron en apenas tres días un petitorio lanzado a través de la plataforma Change.org (Change.org/ViolacionEnGrupo) en la que se exige que caiga “todo el peso de la ley para los seis violadores” de la joven de 20 años.

"No me quiero ni imaginar por lo que tuvo que pasar la víctima, no me quiero ni imaginar lo que puede llegar a costar recuperarse de algo así, por eso, armé esta petición para pedir JUSTICIA, que se juzgue con todo el peso de la ley a estos violadores", dice el petitorio que lanzó Sofía, una porteña de 28 años.