"Cuando tenía 14 años Ignacio Retondo abusó de mí, nos cruzábamos en el club porque jugábamos al básquet", afirmó la joven en diálogo con radio La Red.

El hecho habría ocurrido el 30 de diciembre de 2015 en el Club Vecinal de Munro cuando se festejaba el cumpleaños de "una persona en común" de ambos. Según afirmó la joven, cuando Retondo abusó de ella, “no estaba ni alcoholizado ni drogado”. Asimismo destacó que nunca habían mantenido una conversación previa al hecho que denuncia

“Yo conozco a Ignacio Retondo desde hace muchos años, cuando veo la foto lo reconozco, y dije 'basta, no me callo más, esta chica necesita que cuente lo que me pasó a mí'”, resaltó al conocer los hechos del pasado lunes.

Asimismo destacó que a los 17 años logró hablar con unas amigas que tenían relación con él, y “no hicieron nada”. “Hay muchas chicas que tienen miedo de hablar”, afirmó.

“Me lo tuve que cruzar hasta los 18 años porque somos del mismo barrio. Él siempre era indiferente, como si nada hubiese pasado. Yo a veces intentaba esconderme”, agregó

La joven confirmó que mañana realizará la denuncia en la fiscalía y resaltó: “Voy a necesitar hechos y más pruebas porque es mi palabra contra la de él”.

"Yo no quiero que estén presos cinco, seis o siete años, yo quiero que tengan una cadena perpetua. Porque un violador para mí va a ser violador siempre", concluyó.

Cabe destacar que la joven que sufrió el aberrante hecho pudo declarar en la fiscalía y contar lo sucedido. Pese a que permanece “muy afectada”, pudo realizar un relato sobre los hechos ante el juez Marcos Fernández, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21. La joven estuvo acompañada por personal de la Dirección General de Acompañamiento y Protección a las Víctimas.