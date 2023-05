Según trascendió, las agresoras son familiares de una alumna que el día anterior había protagonizado una brutal pelea con otra estudiante pero fuera del establecimiento. A raíz de lo ocurrido, ambas fueron detenidas y acusadas de los delitos de “lesiones y daño”.

La escena fue grabada desde varios ángulos por los estudiantes que presenciaron cómo la madre y el resto de los familiares de la alumna rompieron una de las puertas de ingreso al centro educativo durante el turno tarde, empujaron a la portera y fueron en búsqueda de la directora.

¿El motivo? Exigirle explicaciones y protección para su hija luego de que el día anterior, la menor se trenzó en una pelea con una de sus compañeras en una plaza ubicada en las inmediaciones de la escuela.

La violencia, de acuerdo con lo que se observa en los videos, creció en pocos segundos. Hubo gritos, corridas, golpes, insultos, comida en el piso, sillas y cestos de basura volando y hasta cascotes arrojados contras los vidrios de la escuela.

Asustados, algunos de los estudiantes corrieron hasta sus aulas para resguardarse después de que corriera el rumor que una de las mujeres estaba armada con un objeto cortante (un cúter).

De acuerdo con el relato de los padres de alumnos, la vicedirectora recibió un fuerte golpe en el pecho y sufrió un esguince en uno de sus dedos, por lo que debió ser trasladada al hospital de José C. Paz.

“Los padres comenzaron a decir que había una mamá armada. No sabíamos con qué. Llegaron tres patrulleros. Estuvieron demoradas adentro y después de una hora se las llevaron”, comentó Pamela, una madre del colegio, en diálogo con Telefe Noticias.

“Estaba en mi casa y de golpe me manda mensaje mi hija Jazmín para contarme lo que pasaba. También me llamaron otras mamás”, dijo Johana, otra de las mamás, quien decidió apersonarse en la institución.

“Me encontré con padres, patrulleros... No sabíamos nada y no nos decían nada. Estaba todo cerrado. Era desesperación, gritos, llorar. Una mujer se descompensó cuando nos dijeron que había gente armada adentro", dijo en diálogo con TN.

La pelea que dio origen a la batalla del patio del colegio, ocurrió el lunes por la tarde en la plaza Manuel Belgrano, también ubicada en el centro de José C. Paz. Allí, las dos alumnas del colegio, se citaron para luchar por motivos que no trascendieron. Valeria, la mamá de una de las protagonistas de esa disputa, dijo que hizo una denuncia y aseguró que todavía no encuentra explicación para lo que pasó: “No sé que le pasa por la cabeza a esa familia”, dijo.

Jazmín, la hija de Johana, relató que todo comenzó cuando estaba formando para ingresar a clase. “Nos dijeron que rápidamente nos vayamos a los salones. Yo pensaba que las mujeres habían entrado para ver que había pasado el día anterior. Pero no”. “Revolearon los tachos de basura, tiraron toda la comida que nos dan a nosotros. Empezaron a golpear mesas, sillas, todo”, agregó.

Las dos agresoras quedaron detenidas bajo el delito de lesiones y daño. Fueron citadas hoy a declarar en la UFI N° 19 de Malvinas Argentinas. “Queremos sentar un precedente, porque si no esto va a seguir pasando”, le dijeron las autoridades. Debido a lo ocurrido, las clases en la escuela fueron suspendidas.