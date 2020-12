Youtuber uruguayo Yao Cabrera: Una historia de escándalos

Youtuber uruguayo Yao Cabrera fue detenido por drogas

En las últimas horas se difundió un video donde el youtuber finge su muerte a manos de sicarios. Se pudo observar en una serie de videos que lo mostraban manejando un lujoso automóvil con un acompañante. Hacia el final de la grabación se puede ver cómo dos supuestos delincuentes se acercan en moto, le disparan y escapan a toda velocidad.

YAO CABRERA ES DISPARADO POR UN MOTOCICLISTA *termina mal

Otros sucesos bochornosos:

Maltrato a un niño que le pidió un autógrafo

Youtuber YAO CABRERA se burla de niño QUE NO TIENE PAPA VIRAL

En junio del 2020, se viralizó un video de Yao en el que maltrata a un grupo de fanáticos que lo rodea mientras él se traslada en un auto.

En esa ocasión, Cabrera fue cruel con un niño. "No golpees el auto. Quieren foto, me saco foto. Quieren saludo, yo los saludo, pero no falten el respeto", dice el youtuber en el video grabado, tras bajarse del vehículo.

En principio, las palabras de Cabrera suenan sensatas: pide espacio y distancia a sus fans. Pero el problema viene después, refiriéndose a uno de los niños en particular, sube el tono: "No le hagas a los demás lo que no te gustan que te hagan. Y si no te lo enseñó tu papá, te lo enseño yo", sostiene en el video. "No tengo papá", le responde su admirador. "Ya veo por qué", dice el uruguayo.

Simulación de Secuestro

En julio de este año, Cabrera comenzó una campaña falsa en la que pretendió haber sido secuestrado para pedirle dinero a sus seguidores. Con la idea de pagar su "rescate" y con la complicidad de otros influencers, exigió a sus fans que juntaran la suma de 30.000 dólares.

La campaña se divulgó desde varias cuentas de Instagram: un grupo de youtubers empezó a hablar del secuestro y promovieron pedidos de donación para rescatar al uruguayo.

Sin embargo, las sospechas aparecieron y miles de usuarios comenzaron a acusar a estos referentes en redes sociales de promover una estafa. Tanto Cabrera como sus colegas tienen un público muy joven (niños de aproximadamente 10 años), por lo que la maniobra fue considerada muy peligrosa.