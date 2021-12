"Fue un año difícil y me siento muy entusiasmado de cerrarlo jugando en compañía de mi hijo (Charlie). No podría sentirme más ilusionado y orgulloso", expresó Woods al confirmar oficialmente su participación en el PNC Championship que se disputará del 16 al 19 de diciembre en Orlando, Florida.

Woods regresará tras un año en el que debió ser sometido a operaciones para reparar las heridas que sufrió en un accidente de tránsito en Los Ángeles, en febrero de este año.

"Estoy en condiciones de volver a jugar al golf, pero todavía no me atrevería a decir en qué nivel. Por eso me resulta imposible anticipar cuándo estaré en condiciones de disputar un torneo del PGA Tour. Así son las cosas para mí a partir de ahora. Es una realidad desafortunada, pero es mi realidad", contó hace unos días el golfista estadounidense.

"Hubo un momento en el que corrí el riesgo de dejar el hospital con una pierna menos. Todavía tengo dolores en la pierna y en la espalda. Esta rehabilitación de la pierna derecha fue sin dudas la más compleja que me tocó vivir. Fue muy dura y el camino que me queda por recorrer aún es largo", agregó.

Previo al accidente, Woods había tenido ausencias en el circuito debido a las lesiones que lo obligaron a someterse a operaciones en la espalda (en 2014 y 2017) y la rodilla.