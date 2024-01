En declaraciones a Radio Mitre, Milei ratificó que no negociará la división por temas de la Ley Ómnibus y se mostró confiado en que el oficialismo logrará su aprobación. “Al DNU lo llamamos decreto de liberación. Es pro mercado, se eliminan vicios de la política, tongos. Pero los idiotas útiles hacen foco en las formas”, consideró.

“Se quejan porque queremos terminar con los vicios de la política. El DNU ha sido utilizado dentro del marco democrático por otros gobiernos y está en la Constitución. Se quejan, pero no se quejaron cuando otros gobiernos recortaron libertades”, agregó.

Además, Milei reiteró sus críticas a quienes exigen un tratamiento segmentado del contenido de la Ley Ómnibus, argumentando que el paquete incluye temáticas disímiles. “Es porque quieren coimear, por eso la quieren fraccionar”, enfatizó el mandatario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1744015593672511857&partner=&hide_thread=false Aquí el video... pic.twitter.com/iXRqfy1iWL — Javier Milei (@JMilei) January 7, 2024

Las declaraciones de Milei se produjeron en la previa al tratamiento parlamentario de las 11 leyes que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para debatir en el período de sesiones extraordinarias que se extenderá hasta el 31 de enero. La denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -conocida como Ley Ómnibus- es el articulado principal de esa agenda legislativa, donde se encuentra la mayoría de las primeras reformas que pretende implementar el libertario.

El oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para la semana próxima a la primera reunión informativa conjunta sobre el mega proyecto de Ley Ómnibus de reformas y desregulaciones. El último viernes, Milei envió al Senado el DNU que desregula la economía y abre la puerta a privatizar empresas públicas.

Sobre sus primeros días de gobierno, el jefe de Estado destacó: “Estamos muy satisfechos. Presentamos un programa consistente, duro, con un espíritu de ortodoxia que fue rescatado por muchos en el mundo”.

En otro orden, Milei dijo que la CGT tiene derecho a realizar una huelga el próximo 24 de enero. “Tendrán que explicar a la gente” por qué lo hacen, analizó el mandatario. Y agregó: "Es una cuestión entre los gremios y los trabajadores que representan, no tengo por qué meterme, pero lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer".

Milei comentó, por último, que cuando se conozca el número de la inflación de diciembre la Argentina va a cerrar el año en 200% “o más”. “Si es un 30% el número, es un numerazo”, agregó. “Sería un logro fenomenal, y hay que sacarlo a pasear en andas a Luis Caputo”, concluyó.