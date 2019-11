“Estamos llegando a un equilibrio en el que la deuda no va a crecer. Entonces, en términos de herencia, tenemos una siembra positiva”, sostuvo el funcionario. “El problema empezó en abril del 2018, cuando el tipo de cambio estaba desalineado. Pero estoy hablando con el diario del lunes, si no, lo tendría que haber dicho en marzo de 2018 y no lo dije. Yo era parte del gobierno en la provincia”, indicó.

En declaraciones a radio Continental, Lacunza señaló además que el FMI “se deberá sentar con las nuevas autoridades para ver cómo sigue el programa. Nosotros cumplimos con todo, ahora hay que ver la continuidad después del 10 de diciembre”.

También, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró que las reservas del Banco Central “están en 45 mil millones de dólares, creemos que van a quedar en 50 mil millones. Cuando llegamos eran 5 mil millones”.