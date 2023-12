20D: funcionarios de Seguridad de Nación y Ciudad mantienen reuniones

"Estamos con todas nuestras fuerzas federales en cada punto neurálgico del país, cuidando a los argentinos", posteó la cuenta de X (antes Twitter) del ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, junto a un video en el que se demuestra el despliegue de las distintas fuerzas en la calle y las estaciones de trenes.

Tras participar de la reunión de gabinete en la Casa Rosada, donde dio detalles al presidente Javier Milei del operativo desplegado en la jornada de hoy, Bullrich se dirigió al Departamento Central de Policía, ubicado sobre la calle Moreno, para coordinar el accionar de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, no se descarta que alguno de los funcionarios se desplace personalmente hasta los lugares donde se realiza la movilización para coordinar in situ el operativo policial.

Por su parte, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, estuvo reunido en la sede de esa cartera con el viceministro del área, Diego Kravetz.

El ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires estableció este mediodía dos puntos de encuentro para los manifestantes que participen de la marcha de esta tarde sobre el centro porteño, a la vez que recordó los principales puntos del protocolo que seguirán las fuerzas de seguridad.

Desde la cartera porteña se indicó que los puntos de encuentro de los manifestantes a partir de las 15 serán dos: avenida Belgrano y Diagonal Sur y Avenida Diagonal Norte y Maipú.

"La movilización hacia Plaza de Mayo, desde ambos puntos de encuentro, se realizará sin que los manifestantes puedan cortar el tránsito y con el ordenamiento del Gobierno de la Ciudad. Del mismo modo, el transporte público va a estar funcionando con normalidad", aclararon desde la cartera conducida por Waldo Wolff.

Asimismo, agregaron que para llegar a los puntos de encuentro no se podrá interrumpir el tránsito vehicular, no se podrá participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria, ni tampoco estará permitido el uso de palos o elementos contundentes.

También se recordó a las organizaciones sociales que no se movilicen con niños, ya que eso vulnera sus derechos como el de estar en su casa o en la escuela, jugando o estudiando.

Esta mañana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que hoy se terminan los cortes y empieza un camino que no tiene vuelta atrás con la implementación del protocolo de orden público que se pondrá en práctica por primera vez desde que asumió el actual Gobierno.

Bullrich informó además que hasta el momento se habían recibido 5.000 denuncias de beneficiarios de planes sociales en la línea 134 que, según dijo, serán judicializadas tras la jornada de protestas.

Esa cifra luego fue actualizada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien precisó que se recibieron más de 8.000 denuncias por este tema.

Ayer el Gobierno anunció que habilitaba la línea telefónica 134 para que beneficiarios de planes denuncien amenazas de los dirigentes sociales para que participen de la marcha.

"Todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario o puntero de que si van a la marcha no se les va a quitar el plan o, por la negativa, de que si no van a la marcha les sacan el plan, no les crean; llamen y hagan la denuncia", señaló ayer Adorni al anunciar la medida.

"Hoy vamos a trabajar con el objetivo de que comience una nueva era para la convivencia y la paz donde los que tengan que llegar a sus trabajos no tengan que pensar que tienen dos o tres horas más de viaje, sostuvo la funcionaria esta mañana en declaraciones a TN, ante la movilización de la UP prevista para esta tarde.

Bullrich adelantó que a los que corten las calles se les pedirá que suban a la vereda y que, en el caso de que haya manifestantes con menores, habrá un aviso a las autoridades y a los organismos de la niñez, respecto de la responsabilidad de los padres sobre sus hijos.

Con información de Télam.