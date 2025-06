"Dólares del colchón": el Gobierno envió al Congreso los proyectos de ley

El actor salió al cruce del ministro de Economía luego de una polémica desatada por sus declaraciones sobre el costo de una docena de empanadas. "No entiendo por qué me trata mal y me dice ‘Ricardito, lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido", agregó el protagonista de "El Eternauta".