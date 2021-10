El acto se llevará a cabo a las 17 en el Club Deportivo Morón, ubicado en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Bernardo de Irigoyen de ese distrito bonaerense, bajo la consigna "Primero se crece, después se paga".

A través de redes sociales, La Cámpora hizo circular un flyer promocional que muestra la imagen del ex presidente junto a esa frase que se le atribuye.

De esta manera, la convocatoria alude a la gestión que llevó adelante Kirchner en materia de deuda externa, con la reestructuración de las acreencias privadas y la cancelación, en un solo pago, de la deuda que tenía el país con el FMI.

La elección de este tema como eje del homenaje al ex mandatario se da en medio de la discusión interna que atraviesa el Frente de Todos por la negociación actual entre el Gobierno y el FMI en torno a los 44 mil millones de dólares que el organismo le concedió a la Argentina durante la gestión de Mauricio Macri.

Néstor Kirchner junto a Alberto Fernández, quien fuera su jefe de Gabinete. Néstor Kirchner junto a Alberto Fernández, quien fuera su jefe de Gabinete.

En los últimos días, el kirchnerismo envió varios mensajes en ese sentido hacia el interior de la coalición para plantear sus reparos frente al acuerdo en el que trabaja el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Durante el acto del "Día de la Lealtad" que organizó ese sector del oficialismo varios oradores reclamaron no pagarle al FMI y cuestionaron la posibilidad de un acuerdo, a lo que luego se sumó la nueva canción de los militantes de La Cámpora, que expresa: "Esa deuda que dejaron no la vamos a pagar, con el hambre de la gente no se jode nunca más".

Si bien en el kirchnerismo le restaron importancia como mensaje y señalaron que sólo se trata de una canción de la militancia, el video con el que se dio a conocer fue compartido en redes por referentes importantes de ese espacio como el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque.

Embed Este miércoles 27 de octubre desde las 17h recordamos a Néstor Kirchner en el estadio de Deportivo Morón.#TodosConNéstor pic.twitter.com/PlzzagTeLe — Wado de Pedro (@wadodecorrido) October 25, 2021

Además, los organizadores del evento destacaron que el Club Deportivo Morón fue inaugurado por Cristina Kirchner en 2013, durante su segundo mandato, y adjuntaron las fotos de aquel acto en las que se la ve pateando una pelota de fútbol.

Junto a ella están el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli; Martín Insaurralde y Juliana di Tullio, que encabezaban la lista de diputados para las elecciones de aquel año; el intendente de Morón, Lucas Ghi; el ex jefe comunal y por entonces titular del AFSCA, Martín Sabbatella, y el ex titular de la AFA Julio Grondona.

Las imágenes junto a la convocatoria para el acto en el Club Deportivo Morón dejaron abierta la posibilidad de que la vicepresidenta sea una de las oradoras en el homenaje, aunque su concurrencia no fue confirmada.