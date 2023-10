A 40 años del regreso de la democracia, la UCR homenajeó a Raúl Alfonsín

El homenaje se llevó a cabo bajo el lema "El legado de Alfonsín" e incluyó fuertes cuestionamientos al ex presidente Mauricio Macri y al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. "No tenemos nada que ver con Mauricio Macri y que pare de agredir a la UCR. No nos manda nadie ahora, sólo la UCR manda el destino del radicalismo", sostuvo Morales.

"A los que se creen dueños de Juntos y que Juntos es una empresa, les decimos basta, que se terminó", enfatizó el titular del Comité Nacional. Y continuó: "Hoy el fundamentalismo se está disfrazando de libertario. El liberalismo no es la destrucción de derechos. Nosotros somos una fuerza liberal. No hay desafío más importante que fortalecer la educación pública que iguala y hace libres a los ciudadanos".

Morales fue tajante al referirse al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa: "Son dos opciones que no compartimos y que le hacen daño a la Argentina. Estamos frente a un gobierno que ha destruido las expectativas del pueblo argentino con una inflación imparable y los sindicatos mudos".

"Sumado a un sistema de corrupción que nos tocó combatir. Luchamos contra Boudou, López, Jaime, De Vido y Cristina. Este es el desafío actual. Terminar con esa falsa opción”, agregó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FUCRNacional%2Fstatus%2F1719144419692061146&partner=&hide_thread=false Así fue el acto de homenaje y celebración de los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, el legado de Raúl Alfonsín.



Una plaza llena, con las convicciones radicales intactas de lucha no solo por la libertad sino también por la igualdad de nuestro pueblo. pic.twitter.com/0lztWBYZEc — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) October 31, 2023

Por su parte, Lousteau pidió un aplauso para “aquellos que no están y pelearon para que nosotros pudiéramos vivir en paz y en libertad”. Y en otro extracto de su discurso hizo referencia a la actualidad política: "Hay muchos que quieren socavar las instituciones para cambiar el statu quo. Hay muchos que juegan o ponen en juego la convivencia democrática sin valorar estas cosas. Usufructúan la democracia castigándola y poniéndola en peligro”.

Acerca del balotaje presidencial entre Milei y Massa, el senador aseguró: "Unos quieren modernizar dejando a otros afuera. Otros quieren igualdad total sin crecimiento. No queremos lo uno ni lo otro. Queremos una sociedad moderna con igualdad”.

“Queremos un Banco Central independiente con capacidad técnica pero no queremos que lo destruyan ni que lo usen para emisión monetaria para un plan platita. No queremos ni motosierra ni que lo llenen de militantes”", subrayó.

A su turno, el exdiputado Marcelo Stubrin recordó los comienzos del gobierno de Alfonsín en 1983. "Habían ocurrido tantas cosas, habían sido derrocados Yrigoyen, Perón, Illia, Isabel, parecía que nos iban a prestar la democracia por un rato pero no fue así. Alfonsín no la refundó. Él, nosotros, creamos la democracia. Alfonsín creó la presidencia”, destacó.

En tanto, la titular de la presidencia del Comité Capital de la UCR, Mariela Coletta, llamó a los radicales a “ser audaces para dejar de lado las confrontaciones estériles, para respetar las diferencias".

“Hoy nos toca tomar estos aprendizajes para los desafíos. No caer en las falsas promesas, las promesas impracticables. Hay que dejar las agresiones entre partidos. Hay que demostrar que podemos hacer eso. No nos van a obligar a elegir entre dos opciones que no nos representan”, concluyó.