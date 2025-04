Abuchearon a Victoria Villarreal cuando salía de una misa por el Papa Francisco

Al canto de "Olé olé, olé olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar", Villaruel fue despedida por un grupo de personas que se apostaba en las escalinatas de la iglesia.

La ceremonia se llevó a cabo en la Basílica donde Jorge Mario Bergoglio creció y en la que, según dijo alguna vez, tuvo la revelación que lo hizo convertirse en sacerdote.

Antes de asistir a la Basílica San José de Flores, Villarruel había expresado su dolor por la muerte del Santo Padre. "Surgido de nuestra Patria, nos representó como el primer Papa americano de la historia", destacó la Vicepresidenta.

"Para los católicos su fallecimiento nos entristece y nos pone frente al misterio de la vida eterna. Como argentinos, el más relevante de la historia nos deja para encontrarse con el Creador", continuó Villarruel en su cuenta de la red social X.

Y agregó: "Santo Padre, como católica y argentina rezo por el eterno descanso de su alma y siempre me tendrá luchando para que nuestra amada Argentina se imponga ante la pérdida de la visión trascendental de la vida y el flagelo de la pobreza, trabajando por nuestros compatriotas y para que Argentina alcance su destino de tierra bendita por Dios".

La misma fue encabezada por el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que destacó a Francisco por "no tapar los problemas" del mundo, sino por "ponerlos sobre la mesa para generar debate y discusión".

"Se nos murió el padre de todos, nuestro querido papa Francisco. Como si fuese un ritual familiar, después de haber recibido el impacto de la noticia, venimos aquí, a esta Basílica de San José de Flores, para como familia, como hermanos e hijos, poder venir a esta, la casa del padre, en la que despertó su vocación, en la que vivió desde chico, el barrio de su infancia", expresó García Cuerva, en la misa a la que también asistieron el diputado nacional Leandro Santoro y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

García Cuerva destacó también que el Santo Padre expuso "el problema de la exclusión", el cual decía que "es la madre de todos los problemas sociales", y alertó "sobre la cultura del descarte y de la necesidad de buscar a los hermanos tirados al lado del camino".

Acerca de la tarea al interior de la Iglesia Católica, García Cuerva destacó que Bergoglio "no tapó la necesidad de transparencia y de reformas" en la Santa Sede. Y consideró que "por eso, quizá, fue tan criticado, porque no silenció los problemas. No los tapó ni maquilló, sino que le propuso a la humanidad hacernos cargo".

"Ojalá los argentinos, que tanto hemos hablado de Francisco, cumplamos su legado haciendo lo que tanto predicó: la revolución de la ternura”, pidió al finalizar la homilía.