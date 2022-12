Abuelas de Plaza de Mayo anunció el hallazgo del nieto 131

"Con felicidad, anunciamos una nueva restitución de identidad", comunicaron desde Abuelas de Plaza de Mayo este jueves 22 de diciembre y convocaron a una conferencia de prensa para esta tarde.

https://twitter.com/abuelasdifusion/status/1605995066660634638 Encontramos un nuevo nieto, el 131.

Hoy a las 18 hs. daremos detalles del encuentro, en Casa por la Identidad, @espacio_memoria (Av. Libertador 8151), a la prensa sugerimos entrar por Av. Comodoro Rivadavia.

¡Ahora, nos volvimos a ilusionar! https://t.co/68HKjSoZdq — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) December 22, 2022

"Como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de casi tres años, volvemos a celebrar el hallazgo de un nuevo nieto, el 131", publicaron Abuelas de Plaza de Mayo en las redes sociales y agregaron: "Otra vez confirmamos que los casi 300 hombres y mujeres que viven con su identidad falseada están entre nosotros, y nos volvemos a ilusionar con un 2023 con más restituciones".

Según adelantaron desde la organización, la conferencia de prensa será este jueves 22 de diciembre a las 18 en Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en Avenida Libertador 8151, ciudad de Buenos Aires. Allí, dijeron, se darán los detalles de esta historia.

El último nieto encontrado había sido Javier Matías Darroux Mijalchuk, quien recuperó su identidad en junio de 2019: "Me resistía a acercarme a Abuelas porque estaba bien con quién era, o eso creía, pero a fines de 2006 entendí que si buscar mi identidad no era tan importante para mí no podía ser tan egoísta porque del otro lado podía haber personas buscándome”, había expresado Matías en su presentación.

El músico Ignacio Montoya Carlotto y nieto de la Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto también compartió la noticia en las redes: "Parece que este 2022, viene cargado de emociones fuertes. Y empeñado en dejarnos la enseñanza del valor de la perseverancia para cumplir los objetivos", y agregó: "Bienvenido niete 131".