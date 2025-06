Ignacio Torres rechaza una alianza PRO-La Libertad Avanza

“Cada vez que me preguntaron por la posibilidad de ir con LLA, siempre dije que no estaba de acuerdo. Me parece un error conceptual. Las alternativas son sanas para la democracia”, afirmó Torres, en un mensaje que apunta directamente a los sectores del PRO que promueven un acercamiento con el oficialismo libertario.

El gobernador fue más allá y pidió que el partido “se depure” de aquellos dirigentes que, según él, buscan saltar hacia el oficialismo por conveniencia. “Hay una discusión central y bisagra que tiene que ver con la continuidad o con la desaparición del espacio. En esas miradas, lo más sano es que se autodepure. Hay dos discusiones: ser oficialismo o ser una alternativa”, advirtió.

En ese marco, apuntó contra quienes especulan sin tomar definiciones: “Hay que sentarse en una mesa y los que se quieren ir a LLA, que vayan, y los que quieren ser alternativa, que lo hagan. El tema es que algunos balconean, especulan y atrasan el tiempo que deberíamos usar para trabajar en serio”.

La postura de Torres expone las tensiones internas del PRO desde la derrota electoral de 2023, y la dificultad del espacio fundado por Mauricio Macri para redefinir su identidad y estrategia de cara al futuro. “El PRO perdió las elecciones nacionales. Somos oposición, pero cuando hay una medida buena siempre la acompañamos. Y cuando atenta contra los intereses de la Nación o de mi provincia, la rechazamos con vehemencia”, planteó.

Torres también hizo una autocrítica sobre la dinámica interna del partido y la necesidad de aggiornarse: anticipó la conformación de frentes provinciales con el PRO como eje central y proyectó un recambio generacional que le dé al espacio una impronta más “federal”. “Lo que hay que hacer es mirarse a los ojos y decirse la verdad. Creo en la evolución del pensamiento, pero el garrochismo partidario es oportunismo electoral. Es muy fácil ir al resguardo de los vencedores”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Torres se refirió al escenario político nacional y aprovechó para lanzar una crítica al “fetiche setentista” que, a su juicio, continúa influyendo en el debate público argentino. Al referirse a la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el gobernador planteó que ese episodio marca un “fin de ciclo” y llamó a dejar atrás las disputas del pasado para enfocarse en una agenda de desarrollo.

“En este contexto donde hay tantas cosas para acordar, seguir mirando para atrás y abrir heridas que nos agrietan no tiene sentido. Tenemos que discutir una agenda que nos saque adelante. No podemos seguir perdiendo tiempo en batallas inconducentes”, sostuvo.

Torres también apuntó contra la lógica pendular de la política nacional y pidió construir consensos duraderos. “Si seguimos refundando a la Argentina cada dos o cuatro años, no hay futuro. Poder acordar con pensamientos antagónicos es una muestra de madurez dirigencial que hace mucho no se ve, tampoco en el Congreso”, remarcó.

Finalmente, y en línea con su historial de reclamos al Ejecutivo Nacional, Torres volvió a exigir una redistribución más equitativa del Impuesto a los Combustibles Líquidos y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “No se puede retener plata con asignación específica. Eso es malversación de recursos”, dijo, y agregó: “Si no me ponía de acuerdo para reparar una ruta nacional con un convenio de Vialidad, y usaba mañana ese dinero para una obra nacional, sin marco normativo, sería malversar fondos. O eliminamos el impuesto o lo descentralizamos”.

Con una posición firme y sin rodeos, Ignacio Torres busca trazar un camino claro para el PRO en medio de la incertidumbre política que domina el escenario nacional. Su mensaje, con tono interno pero también con proyección federal, tensiona las definiciones que su espacio deberá tomar en los próximos meses.