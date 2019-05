"No voy a ser candidato", afirmó el santafesino en declaraciones a radio AM 750, poco después del anuncio de la ex mandataria nacional.

El ex ministro de Defensa contó que la noticia lo tomó por sorpresa, porque "esperaba" que si Cristina Kirchner era candidata, iba a ir por el Ejecutivo Nacional.



"Ella eligió al dirigente que cree que mejor representa" al espacio, subrayó el legislador nacional, aunque recordó que en los últimos años Alberto Fernández militó para otros espacios.

"No sabía absolutamente nada, estaba esperando la decisión de Cristina Kirchner, pero con la posibilidad de que fuera candidata a Presidenta", afirmó Rossi.

"Cada dirigente decidirá lo que sea conveniente, lo cierto es que con esta decisión mi precandidatura deja de tener viabilidad y sentido", dijo Rossi a C5N.