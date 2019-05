Cristina Kirchner anuncia que irá como vice de Alberto Fernández en las próximas elecciones

“Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a Presidente y yo como candidata a Vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”, dice la ex mandataria en la grabación, que la muestra en imágenes con su ex Jefe de Gabinete.

“Alberto, a quien conozco hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos, también, diferencias. Tan cierto como que fue Jefe de Gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Y lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno”, destacó Cristina a continuación.

En su mensaje, que se viralizó rápidamente, la actual senadora nacional hace un análisis negativo de la gestión del Gobierno y, como textual destacado, dispara: “El apabullante e innecesario endeudamiento del país empieza a mostrar en este presente los primeros síntomas de una realidad que será muy difícil de revertir. Sobre todo, si anteponemos los nombres y las ubicaciones personales al desafío de construir una coalición electoral no sólo capaz de resultar triunfante en las próximas elecciones, sino también que aquello por lo que se convoca a la sociedad pueda ser cumplido. Y esta última cuestión no es menor. Es un principio fundamental entonces evitar sumar a la frustración actual, producto de la estafa electoral que facilitó la llegada de Mauricio Macri al poder, una nueva frustración que, no tengo dudas, sumergiría a la Argentina en el peor de los infiernos”.

Y, tras esta reflexión, la ex presidenta asegura: “La situación del pueblo y del país es dramática. Y esta fórmula que proponemos, estoy convencida que es la que mejor expresa lo que en este momento en la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos, y económicos también. No sólo para ganar una elección, sino para gobernar. Porque algo le tiene que quedar claro a todos y a todas: se va a tratar de tener que gobernar una Argentina otra vez en ruinas, con un pueblo otra vez empobrecido. Está claro, entonces, que la coalición que gobierne deberá ser mucho más amplia que la que haya ganado las elecciones”.

“Sabemos y saben que un país mejor no es una utopía. Que un país mejor es posible porque ya lo vivimos, lo acariciamos y lo sentimos. Reconstruir, entonces, un país para todos y todas debe ser no sólo nuestro sueño, sino nuestro objetivo. Los quiero mucho a todos ya todas. Cuídense muchos”, concluye Fernández de Kirchner su primer paso en la carrera electoral.

A continuación, otras de sus frases destacadas:

"Nunca me desvelaron los cargos políticos, ni tampoco fueron mi principal motivación".

"La expectativa y la ambición personal tienen que estar subordinadas al interés general".

"Ese principio remanido, repetido y tantas veces incumplido de ‘Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres’ del peronismo, hay que hacerlo realidad de una buena vez por todas".

"Los tiempos que vivimos son dramáticos: nunca hubo tantas personas viviendo en la calle, con problemas de comida y trabajo, desesperados, llorando frente a una factura impagable de luz o gas".

"La deuda externa es más grande que la que Néstor recibió defaulteada, con un agravante: casi el 40% es con el FMI".

"Los argentinos tenemos que tener la inteligencia y visión práctica para que la disputa por el poder mundial no nos arrastre una mayor dependencia y pobreza".

"No se trata de volver al pasado y repetir lo que hicimos del 2003 al 2015. El mundo es distinto y nosotros también"

"No me guían el odio y el rencor. Mi decisión es una contribución a la construcción de un país distinto".

"Este es el mejor aporte que puedo hacerle a mi país. Estoy dispuesta a aportar desde el lugar que pueda ser más útil".