Alberto dijo no sentirse "ofendido" porque los jugadores no fueran a Casa Rosada

"No me siento ofendido, ellos estaban muy cansados. Hay muchas especulaciones. Yo soy un futbolero consumado y la verdad es que veo las cosas de otra manera. Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande y querían una celebración relativamente breve. Yo le hice saber a la AFA que si ellos querían tenían la Casa Rosada a disposición de los jugadores, pero ellos eligieron otra cosa", remarcó el mandatario por Radio Con Vos.

Además, el presidente destacó la fiesta popular que se desató en las calles para celebrar la obtención de la Copa del Mundo en Qatar y afirmó que el objetivo "estuvo cumplido", más allá de que los jugadores no pudieron llegar al Obelisco porteño por la cantidad de fanáticos que había en las calles.

"Si los jugadores no pudieron llegar a la autopista 25 de Mayo para saludar, puede ser una frustración que vive la AFA y la Selección; pero si uno mira la alegría que hubo en la calle, el objetivo estuvo cumplido", subrayó.

El jefe de Estado aseguró que no se siente ofendido por la actitud de los futbolistas porque ninguno lo agravio ni le dijo algo impropio. “Si la decisión estuvo vinculada a no involucrar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela”, puntualizó. No obstante, aclaró que la invitación a los deportistas no era partidaria, sino desde su rol institucional como presidente de todos los argentinos.

Y agregó: "Ayer todo transcurrió en orden, alegría y sin grandes inconvenientes. La caravana no pudo seguir por toda la gente que había".

"No le asigno ninguna trascendencia a que hayan venido o no a la Casa de Gobierno. En lo personal, si tuvo que ver con no mezclar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela", expresó.

"Lo que quería simplemente era que vieran y recibieran la alegría del pueblo y se reconfortaran con el cariño y eso lo logré. Esa es mi alegría. Para ver o hablar con Messi o Scaloni habrá tiempo, pero ahora el tiempo es de ellos", sostuvo.

El presidente dijo que Lionel Scaloni "es un técnico maravilloso" y que "siempre" confió en él.

"Cuando se lo cuestionaba, yo siempre le tenía fe a él y a Aimar. A los que nos gusta el fútbol, nos gusta Scaloni", amplió.

INFLACIÓN

Un tema sensible de su Gobierno es la inflación, a la que consideró que "es una tarea muy difícil" la de bajarla.

"Hay que entender algo, cuesta mucho bajar la inflación y es una tarea muy difícil. Si se la quiere bajar con un shock, eso llevaría a la gente a la pobreza y es lo que no queremos", comentó.

Y sostuvo: "Tenemos que trabajar todos unidos, no creo que estas cosas estemos de desacuerdo. Quisiera que las fuerzas políticas seamos capaces de generar lo que se logró con la Revolución del '80".

ELECCIONES 2023

Sobre los comicios presidenciales del próximo año, Fernández reiteró que su "mayor tarea es darle continuidad al Frente de Todos".

"Me voy a poner al frente porque soy el presidente del Partido Justicialista. Mi propósito es que la Argentina mire hacia el futuro y no hacía el pasado", subrayó.