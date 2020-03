"A veces me duele mucho la intolerancia de los que no entienden y a veces hacen paros raros. Pero, paciencia, entenderán. Siempre digo lo mismo: no tenemos a los medios, pero tenemos la razón. Y si tenemos la razón, la gente nos va a acompañar", sostuvo el jefe de Estado en su visita a la ciudad de Quilmes.

Cabe destacar que el Presidente había señalado que el cese de comercialización de cuatro días dispuesto por la Mesa de Enlace es para “beneficio de los mayores productores de soja”, al tiempo que reiteró que su gobierno quiere pagar la deuda externa pero “no a costa de los que peor están”.

Alberto Fernández encabezó esta mañana un acto en el partido bonaerense de Quilmes donde se presentó formalmente el listado de 170 medicamentos esenciales que forman parte del programa Vivir Mejor y que llegarán de forma gratuita a los 5 millones de afiliados del PAMI con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de los jubilados.