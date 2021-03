Alberto Fernández busca reemplazo para la ministra Losardo

"Marcela me ha planteado la semana pasado, y me lo venía planteando desde antes, su idea de dejar el Ministerio. Marcela, que es una persona que no viene de la política, la verdad que está agobiada", resaltó Fernández en declaraciones a la señal de cable C5N.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: "En estos días lo vamos a estar resolviendo. No tengo ninguna urgencia de que se vaya Marcela. Quiero que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya. Me ha planteado su decisión, veremos cómo lo resolvemos. Estoy buscando un reemplazante".