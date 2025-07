Alberto Fernández contra el abogado de Fabiola Yañez: "Game over"

El ex presidente hizo una publicación en su cuenta de X donde arremetió, sin nombrarlo, contra Mauricio D’Alessandro, quien representa a la ex Primera Dama.

El ex presidente Alberto Fernández cargó este viernes contra el abogado de Fabiola Yañez, Mauricio D’Alessandro, al acusarlo de ser un “penalista devenido panelista” que “olvidó presentar la acusación” en la causa por violencia de género que se tramita contra el ex mandatario a partir de la denuncia de la ex Primera Dama.