Salta: renunció el concejal de LLA acusado de pedir sexo oral a cambio de dinero

Lo ocurrido desató un escándalo y también la rápida reacción de LLA de Salta que emitió un comunicado para desligarse del asunto y aclaró que no amparaba "a quienes comprometan la honorabilidad del espacio". "Confiamos en la Justicia y reafirmamos nuestro compromiso con una política de ejemplaridad", añadieron los libertarios salteños ante el aberrante episodio.

Embed

Poco después de que se hagan públicos los hechos, el edil de 26 años, presentó su renuncia ante el Concejo Deliberante con un texto en el que adujo que "no se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal".

"Mi decisión responde a un profundo sentido de responsabilidad institucional: prefiero dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños", argumentó. Y cerró: "Sostengo con firmeza cada uno de los valores y convicciones que me trajeron hasta acá.”

Por su parte, los abogados de la denunciante, que también es una dirigente libertaria y convencional municipal, tenían previsto reunirse nuevamente esta tarde con la mujer que presentó la denuncia para avanzar en el tema.

"No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar", repitió una y otra vez la voz de un hombre que en la denuncia fue identificado como Pablo Emanuel López, durante la grabación que aportó a la Justicia la mujer, cuya identidad no fue dada a conocer.

El hecho se hizo público este jueves en Salta a través del canal de streaming Cadena Infinito que difundió el diálogo entre el legislador y la mujer, que cobraba 500 mil pesos por cumplir tareas no especificadas en el caso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaEmiliaOro/status/1946241710947705167&partner=&hide_thread=false Comunicamos la expulsión inmediata de la Libertad Avanza Salta, del concejal denunciado por los hechos de público conocimiento, quien a pedido del partido ya renunció a su banca para ponerse a disposición de la justicia, en este espacio a diferencia de los otros NO ENCUBRIMOS A… — Maria Emilia Orozco (@MariaEmiliaOro) July 18, 2025

De ese monto, siempre según el audio presentado, López se quedaría con 200 mil y a la mujer le entregaría los 300 mil restantes, de los cuales le descontaría, según él mismo admite en los audios, 10 mil por cada "chupada de p...".

La denuncia ingresó a la fiscalía de Violencia Familiar y de Género y es investigada en la previa de las elecciones provinciales, que se realizarán el 26 de octubre.

La mujer se presentó a realizar la denuncia con una abogada particular y entregó escritos y como pruebas chats que intercambió con López. Se tomó la medida inicial de entregarle a la mujer un botón antipánico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1946300230384722058&partner=&hide_thread=false Pido disculpas públicas por el endorsment que le di a este hijo de puta. La política y los armados políticos nacionales son gigantescos, hay mucha gente, muchos cargos, electorales y no electorales, y por una cuestión estadística se te va a colar siempre algún psicópata, algún… pic.twitter.com/MHjv85LSy5 — DAN (@GordoDan_) July 18, 2025

El descargo del Gordo Dan

El conocido influencer y militante libertario Daniel Parisini, alias "El Gordo Dan", publicó un fuerte descargo en sus redes sociales para despegarse del exconcejal Pablo López, quien enfrenta gravísimas acusaciones por abuso sexual y extorsión a militantes. "Pido disculpas públicas por el endorsment que le di a este hijo de puta", arrancó Parisini su comunicado.

Las denuncias que pesan sobre López, y que motivaron el escándalo, son graves: se lo acusa de colocar a militantes libertarias en cargos estatales para luego robarles parte del sueldo y abusar sexualmente de ellas a cambio de devolverles el dinero que les retenía.

En su descargo, "El Gordo Dan" argumentó que "por una cuestión estadística se te va a colar siempre algún psicópata" en los armados políticos y aseguró que la diferencia está en cómo se reacciona. Afirmó que pidió la expulsión de López del partido y que la Justicia actúe. El influencer cerró su mensaje con una frase lapidaria: "Ex-concejal Pablo López, ojalá te mueras".