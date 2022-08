Alberto Fernández, el fiscal Luciani y la defensa de Cristina que lo dejó atrapado en su propia red

Bastaron dos frases para que el presidente Alberto Fernández quedara enredado en una red de la que no pudo salir, al menos en las 24 horas siguientes a lo dicho.

Bastaron dos frases. Sólo dos fueron suficientes para que el presidente quedara enredado en una red de la que no pudo salir, al menos en las 24 horas siguientes a sus dichos. “Lo que sabemos es que Nisman se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, dijo Alberto Fernández en una entrevista en un programa de televisión. Sus palabras se convirtieron en titulares de todos los diarios y portales, y sobre ellas cayó el peso de las críticas de la oposición, de los propios fiscales y los escasos apoyos del Gobierno.