Pero lejos de espantarse ante el panorama social y económico, el ex jefe de gabinete aseguró que ya sabe cómo salir de la crisis: "Lo aprendí con Néstor (Kirchner)". Y en este sentido, se sintió conforme con la unión que ha conseguido en torno a su figura para cambiar. "Estamos todos juntos", aseguró.

La entrevista fue realizada por la periodista Cynthia García en su programa El Último Semestre –se transmitió de forma online en el canal de YouTube La García- y se llevó a cabo en el bar Lo de Néstor, un lugar donde el candidato evidentemente se sentía muy a gusto. Sin dudas, la frase más sorprendente llegó cuando definió su ideología política.

"Me siento un liberal de izquierda, un liberal progresista. Creo en las libertades individuales y creo que el estado tiene que estar presente para lo que el mercado requiera. Y soy un peronista. Estoy inaugurando la rama del liberalismo progresista peronista", aseguró.

Las frases destacadas de Alberto Fernández

• "Quiero una justicia digna e independiente. La justicia del presente no garantiza la justicia porque están vinculadas al poder político."

• "Hay gente que me dice que no hable del aborto. Quiero que las mujeres dejen de morirse por eso, quieren que no hable de eso?."

• "El día que ninguna mujer se muera por aborto en Argentina yo voy a estar tranquilo."

• "Con Sergio Massa estamos un paso más cerca y nos garantizamos la unidad de todo el espacio."

• "Macri todos los días tira nafta al fuego para que la situación empeore."

• "Nadie puede vivir en paz en un país donde uno de cada dos chicos es pobre."

• "Los argentinos se dan cuenta qué hay un plan sistemático planteado contra una persona: Cristina Fernández de Kirchner."

• "Si [Miguel Ángel] Pichetto me hubiera llamado le hubiera dicho que no cometa ese error. Pero no me llamó." [Sobre el ofrecimiento de Macri para que sea su candidato a vicepresidente.]

• "Mi ruptura con el massismo fue cuando visité a Milagro Sala. (...) No puedo decir que son presos políticos porque existen causas. Pero yay detenciones arbitrarias. No lo digo yo, lo decía Pichetto."

• "Hicieron creer que todos éramos parte de una maquinaria de saqueo y eso no es verdad."

